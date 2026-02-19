0 800 307 555
ру
Payoneer запускает работу со стейблкоинами на своей платформе

Финтех и Карты
16
Payoneer запускает функционал работы со стейблкоинами в сотрудничестве с Bridge
Глобальная финтех-компания Payoneer объявила о запуске нового функционала для работы со стейблкоинами, интегрированного в собственную финансовую платформу. Решение реализовано на базе инфраструктурной платформы Bridge, входящей в группу Stripe.
Об этом сообщила пресс-служба компании.

Цель запуска

Использование стейблкоинов быстро растет, а практические примеры их применения открывают возможности более быстрых расчетов и непрерывного, управляемого движения средств. Однако для многих компаний, работающих на международных рынках, особенно на развивающихся рынках, интеграция и внедрение остаются сложными.
Конвертация стейблкоинов в локальные валюты, несогласованные рабочие процессы, сложность блокчейн-инфраструктуры и меняющаяся регуляторная среда до сих пор ограничивают масштабное внедрение технологии.
Payoneer в сотрудничестве с Bridge интегрирует в свою платформу полный цикл операций со стейблкоинами. К примеру, оптовые компании смогут получать оплату в стейблкоинах, а маркетинговые агентства использовать их для расчетов с международными поставщиками и подрядчиками. Средства можно безопасно хранить в стейблокинах или при необходимости выводить на локальный банковский счет, упрощая работу в разных странах и валютах.

Когда заработает новый функционал

Payoneer запустит новый функционал работы со стейблокинами, интегрированный в платформу компании, на отдельных рынках во втором квартале 2026 года. В течение года запуск будет постепенно масштабироваться с расширением функционала и географии.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Payoneer ― это платформа обработки онлайн-платежей. Она позволяет переводить средства за границу отдельным пользователям, хотя и специализируется на финтех решениях для диджитал-специалистов и компаний со всего мира. Платформа работает в 210 странах и поддерживает более 150 валют.
Комиссия за перевод на другой счет Payoneer составляет 1% (но не менее 4 долларов за транзакцию). Если операция проводится в долларах, евро или британских фунтах стерлингов, то размер комиссии фиксированный — 4 доллара, евро, фунтов. Комиссия при переводе на банковский счет составляет до 3%. Конвертация стоит в среднем 2−3% от суммы. Точный показатель зависит от валют.
Криптовалюта
