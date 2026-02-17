0 800 307 555
ру
Британия до 2030 года создаст альтернативу Visa и Mastercard — The Guardian

Финтех и Карты
15
Банк Англии разработает техническую архитектуру платежной системы, которую планируют передать оператору в следующем году
Британские банки приступают к созданию национальной альтернативы платежным системам Visa и Mastercard. Ожидается, что новая платежная инфраструктура может заработать в 2030 году.
Об этом сообщает британская газета The Guardian.
Первая рабочая встреча руководителей банков запланирована на четверг. Ее возглавит генеральный директор британского подразделения Barclays Вим Мару.
В совещании примут участие представители финансового сектора Лондона, которые будут финансировать создание новой платежной компании. Проект реализуется при поддержке правительства, хотя его финансирование будет обеспечиваться частным сектором.
В группу инвесторов входят крупные банки и финансовые учреждения, в частности, Santander UK, NatWest, Nationwide, Lloyds Banking Group, Coventry Building Society, оператор банкоматной сети Link, а также сами Visa и Mastercard.
Финансовая группа City будет отвечать за создание юридической структуры проекта, формирование руководства и модели финансирования. Новая организация будет работать под названием DeliveryCo.
Банк Англии разработает техническую архитектуру платежной системы, которую планируют передать оператору в следующем году.

Почему возникла потребность в альтернативе

По данным платежного регулятора Великобритании, в 2025 году около 95% карточных операций в стране осуществлялись через сети Visa и Mastercard. Учитывая сокращение использования наличных денег, такая концентрация повышает системные риски.
В финансовом секторе отмечают, что в случае остановки работы международных платежных систем, экономика может столкнуться с масштабными перебоями в расчетах.
Дискуссии по созданию национальной платежной инфраструктуры ведутся уже несколько лет. Этот процесс активизировался после угроз Трампа союзникам НАТО по Гренландии. Британцы опасаются, что чрезмерная зависимость от американских компаний может поставить под угрозу платежи Великобритании и экономику в целом.
«Если Mastercard и Visa выключить, это вернет нас в 1950-е годы», когда карты доминировали в экономике Великобритании, а бизнес полностью полагался на наличные деньги", — сказал The Guardian один руководитель, знакомый с проектом инициативы.

Позиция регуляторов и правительства

Представители британских властей подчеркивают, что речь идет прежде всего о повышении устойчивости платежной системы.
Зампред Банка Англии Сара Бриден отметила, что новая инфраструктура может стать дополнительным платежным каналом на случай киберинцидентов или операционных сбоев в действующих системах.
Бывший руководитель Nationwide и правительственный советник Джо Гарнер подчеркнул, что модернизация платежной инфраструктуры необходима независимо от политических факторов.

Реакция Visa и Mastercard

Обе компании заявили о поддержке развития конкурентной среды и подтвердили свое долгосрочное присутствие на британском рынке.
Visa отметила, что конкуренция между разными платежными решениями будет способствовать инновациям и экономическому росту. В Mastercard подчеркнули, что компания продолжит инвестировать в развитие цифровых платежей в Великобритании.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Платежные карты
