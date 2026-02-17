0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине ужесточили финмониторинг: что изменилось со 2 февраля

Финтех и Карты
201
В Украине заработал риск-ориентированный подход к финмониторингу
В Украине заработал риск-ориентированный подход к финмониторингу
Со 2 февраля 2026 года в Украине вступил в силу обновленный порядок финансового мониторинга, который усиливает контроль за рисковыми операциями и расширяет взаимодействие между государственными органами.
Об этом сообщила народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
Она напомнила, что усиление финансового контроля происходило поэтапно.
В 2025 году Государственная налоговая служба, Госфинмониторинг и Бюро экономической безопасности подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривал:
  • усиление обмена информацией;
  • создание общих рабочих групп;
  • координацию действий по противодействию финансовым правонарушениям.
С февраля 2026 года эти договоренности перешли в практическую плоскость. Обновленный порядок формализует риск-ориентированный подход и определяет механизмы межведомственного взаимодействия.

Что изменится в работе контролирующих органов

Расширенный обмен данными позволит:
  • скорее выявлять подозрительные финансовые операции;
  • повысить эффективность расследования финансовых преступлений;
  • уменьшить количество схем уклонения от налогообложения;
  • усилить контроль за движением средств в контексте экономической сохранности.

Какие операции могут попасть под повышенное внимание

Обновленный подход подразумевает более комплексный анализ финансовой деятельности. В частности, дополнительный контроль возможен в следующих случаях:
  1. Нетипичные операции — резкий рост оборотов, сложные платежные схемы могут привести к блокированию операций банками.
  2. Признаки дробления бизнеса — данные о связанных ФЛП, общих IP-адресах, персонале, торговых точках могут анализироваться комплексно, а не по отдельности.
  3. Рисковые контрагенты — операции с компаниями, имеющими признаки рисковости (отсутствие персонала, активов, реальной деятельности) могут стать основанием для дополнительных вопросов.
  4. Нерезидентские операции — платежи за границу, особенно в юрисдикции с повышенным риском, будут подвергаться более глубокому анализу.
  5. РРО, НДС, наличные потоки — нетипичные соотношения оборотов и налоговой нагрузки могут стать триггером для межведомственной проверки.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Украина продолжает интеграцию в европейское финансовое пространство. Изменения будут касаться международных переводов, финансового мониторинга и учета банковских счетов. По обновленным правилам финмониторинг предлагают осуществлять через:
  • централизацию данных;
  • стандартизацию форматов отчетности;
  • совместимость с европейскими системами.
В то же время речь идет не о тотальном или жестком надзоре, а лишь о том, что алгоритмы проверки становятся «умнее».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Финансовый мониторинг
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems