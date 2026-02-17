В Украине ужесточили финмониторинг: что изменилось со 2 февраля Сегодня 12:05 — Финтех и Карты

В Украине заработал риск-ориентированный подход к финмониторингу

Со 2 февраля 2026 года в Украине вступил в силу обновленный порядок финансового мониторинга, который усиливает контроль за рисковыми операциями и расширяет взаимодействие между государственными органами.

Об этом сообщила народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Она напомнила, что усиление финансового контроля происходило поэтапно.

В 2025 году Государственная налоговая служба, Госфинмониторинг и Бюро экономической безопасности подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривал:

усиление обмена информацией;

создание общих рабочих групп;

координацию действий по противодействию финансовым правонарушениям.

С февраля 2026 года эти договоренности перешли в практическую плоскость. Обновленный порядок формализует риск-ориентированный подход и определяет механизмы межведомственного взаимодействия.

Что изменится в работе контролирующих органов

Расширенный обмен данными позволит:

скорее выявлять подозрительные финансовые операции;

повысить эффективность расследования финансовых преступлений;

уменьшить количество схем уклонения от налогообложения;

усилить контроль за движением средств в контексте экономической сохранности.

Какие операции могут попасть под повышенное внимание

Обновленный подход подразумевает более комплексный анализ финансовой деятельности. В частности, дополнительный контроль возможен в следующих случаях:

Нетипичные операции — резкий рост оборотов, сложные платежные схемы могут привести к блокированию операций банками. Признаки дробления бизнеса — данные о связанных ФЛП, общих IP-адресах, персонале, торговых точках могут анализироваться комплексно, а не по отдельности. Рисковые контрагенты — операции с компаниями, имеющими признаки рисковости (отсутствие персонала, активов, реальной деятельности) могут стать основанием для дополнительных вопросов. Нерезидентские операции — платежи за границу, особенно в юрисдикции с повышенным риском, будут подвергаться более глубокому анализу. РРО, НДС, наличные потоки — нетипичные соотношения оборотов и налоговой нагрузки могут стать триггером для межведомственной проверки.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Украина продолжает интеграцию в европейское финансовое пространство. Изменения будут касаться международных переводов, финансового мониторинга и учета банковских счетов. По обновленным правилам финмониторинг предлагают осуществлять через:

централизацию данных;

стандартизацию форматов отчетности;

совместимость с европейскими системами.

В то же время речь идет не о тотальном или жестком надзоре, а лишь о том, что алгоритмы проверки становятся «умнее».

