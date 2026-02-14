0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На что украинцы тратят больше всего денег с карт

Финтех и Карты
21
42% безналичных расходов украинцев идет на еду
42% безналичных расходов украинцев идет на еду, Фото: freepik
За 2025 год украинцы совершили через систему эквайринга (система, позволяющая принимать карты в магазинах и онлайн) ПриватБанка покупок на рекордную сумму — более 1,3 триллиона гривен. Это на 19% больше, чем в 2024 году.
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

На что украинцы тратят больше всего

Больше всего средств в прошлом году украинцы потратили на продукты — 551,6 млрд грн. Расходы на еду составляют 42,4% всех безналичных расчетов.
Расходы на лекарства и товары для здоровья составили 8,4% от общего объема оплат картами в 2025 году.
На одежду и обувь украинцы направили 7,6% расходов, на косметику и салоны красоты — 7,2%.
В перечень самых популярных категорий, которые украинцы оплачивали по безналичному расчету, также вошли заведения общественного питания (6,6%) и товары для дома (5,8%).

Как защитить свои цифровые сбережения

Ранее Finance.ua писал, что в цифровом мире важно соблюдать базовые правила кибербезопасности, ведь злоумышленники активно охотятся за вашими цифровыми сбережениями и персональными данными.
Одно из ключевых правил финансовой безопасности — использовать отдельную виртуальную карту для онлайн-покупок. Переводите на нее только сумму, необходимую для конкретной покупки.
Узнайте больше о правилах безопасного использования цифровых услуг.
По материалам:
Finance.ua
ПриватБанкПлатежные карты
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems