На что украинцы тратят больше всего денег с карт

За 2025 год украинцы совершили через систему эквайринга (система, позволяющая принимать карты в магазинах и онлайн) ПриватБанка покупок на рекордную сумму — более 1,3 триллиона гривен. Это на 19% больше, чем в 2024 году.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

На что украинцы тратят больше всего

Больше всего средств в прошлом году украинцы потратили на продукты — 551,6 млрд грн. Расходы на еду составляют 42,4% всех безналичных расчетов.

Расходы на лекарства и товары для здоровья составили 8,4% от общего объема оплат картами в 2025 году.

На одежду и обувь украинцы направили 7,6% расходов, на косметику и салоны красоты — 7,2%.

В перечень самых популярных категорий, которые украинцы оплачивали по безналичному расчету, также вошли заведения общественного питания (6,6%) и товары для дома (5,8%).

