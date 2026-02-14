На что украинцы тратят больше всего денег с карт
За 2025 год украинцы совершили через систему эквайринга (система, позволяющая принимать карты в магазинах и онлайн) ПриватБанка покупок на рекордную сумму — более 1,3 триллиона гривен. Это на 19% больше, чем в 2024 году.
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
На что украинцы тратят больше всего
Больше всего средств в прошлом году украинцы потратили на продукты — 551,6 млрд грн. Расходы на еду составляют 42,4% всех безналичных расчетов.
Расходы на лекарства и товары для здоровья составили 8,4% от общего объема оплат картами в 2025 году.
На одежду и обувь украинцы направили 7,6% расходов, на косметику и салоны красоты — 7,2%.
В перечень самых популярных категорий, которые украинцы оплачивали по безналичному расчету, также вошли заведения общественного питания (6,6%) и товары для дома (5,8%).
Как защитить свои цифровые сбережения
Ранее Finance.ua писал, что в цифровом мире важно соблюдать базовые правила кибербезопасности, ведь злоумышленники активно охотятся за вашими цифровыми сбережениями и персональными данными.
Одно из ключевых правил финансовой безопасности — использовать отдельную виртуальную карту для онлайн-покупок. Переводите на нее только сумму, необходимую для конкретной покупки.
Узнайте больше о правилах безопасного использования цифровых услуг.
Поделиться новостью
Также по теме
На что украинцы тратят больше всего денег с карт
Как использует ИИ молодежь в ЕС: какие страны в лидерах (инфографика)
Украина присоединяется к SEPA: что изменится для банков и клиентов
SEPA-переводы от àбанка: как быстро и дешево получить деньги из Европы
Сколько денег можно перевести за границу в 2026 году
Перевод на IBAN: НБУ предлагает унифицировать названия платежей