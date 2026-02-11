ПАРТНЕРСКАЯ SEPA-переводы от àбанка: как быстро и дешево получить деньги из Европы Сегодня 15:40 — Финтех и Карты

SEPA-переводы от àбанка: как быстро и дешево получить деньги из Европы

Украинцы, которые работают или учатся за границей, часто сталкиваются с высокими комиссиями за международные переводы. Классические системы вроде Western Union или MoneyGram берут фиксированные тарифы и имеют скрытые расходы на конвертацию, которые могут «съедать» заметную часть суммы.

Более современная альтернатива — переводы в евро через систему SEPA (Single Euro Payments Area). àбанк позволяет получать такие переводы на собственные карты без какой-либо комиссии, а отправителю обычно достаточно заплатить символическую комиссию своему банку в ЕС.

Что такое SEPA и как она работает

SEPA (Единая зона платежей в евро) — это стандарт безналичных платежей в евро внутри Европы. Система охватывает 36 стран: 27 государств Европейского Союза, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию, Монако и Великобританию. Единый стандарт унифицирует правила и реквизиты переводов, поэтому международные платежи в евро выполняются так же быстро и дешево, как и внутренние в Германии или Франции. Среднее время зачисления — до одного банковского дня.

Согласно законодательству ЕС, переводы в евро между странами SEPA не должны стоить дороже, чем внутренний перевод в стране отправителя. Поэтому банки обычно берут символическую комиссию или не берут ее вовсе. Некоторые банки (чаще итальянские и испанские) могут устанавливать небольшой сбор, но клиент всегда может воспользоваться переводом с карты или через Trustly. Поскольку SEPA-переводы считаются локальными, большинство банков не взимают комиссию за их зачисление.

Преимущества SEPA-переводов на карту àбанка

1. Полное отсутствие комиссии для получателя

àбанк не взимает комиссию за зачисление SEPA-переводов ни на гривневую, ни на евро-карту. Получатель получает всю сумму. При зачислении на гривневую карту евро автоматически конвертируются по курсу àбанка на момент зачисления.

2. Низкие расходы для отправителя

Во многих европейских банках комиссия за SEPA-перевод составляет 0 € или 0,5−2 € независимо от суммы. При использовании сервисов вроде Wise (ранее TransferWise) переводы также отправляются через SEPA. На практике клиенты àбанка получают средства без дополнительных сборов, что выгоднее, чем Western Union, где комиссия может достигать десятков евро.

3. Скорость и надежность

Обычно перевод зачисляется в течение одного рабочего дня. Иногда — до пяти дней, если участвуют несколько банков. В отличие от наличных переводов, деньги сразу поступают на карту и доступны для оплаты или снятия.

4. Безопасность и удобство

Используются стандартизированные реквизиты IBAN и BIC, что снижает риск ошибок. Получателю не нужно посещать отделение банка: средства поступают прямо на карту.

Как получить SEPA-перевод на карту àбанка

Открыть карту в àбанке (онлайн в приложении àbank24). Зарегистрироваться в àbank24 и перейти в меню «Другое → Международные переводы → SEPA», получить IBAN и BIC. Передать реквизиты отправителю. Ожидать зачисления (обычно 1 рабочий день).

SEPA или Western Union: что выгоднее?

Параметр SEPA через àбанк Western Union и аналоги Комиссия отправителя 0−2 € От 3 € до десятков евро Комиссия получателя 0 € Часто скрыта в курсе Скорость 1 рабочий день Минуты, но наличными Способ получения На карту Наличными в пункте

Вывод: для регулярных переводов и крупных сумм SEPA через àбанк заметно выгоднее.

Советы

Проверяйте правильность имени, IBAN и BIC. Используйте онлайн-банкинг или сервисы Wise, Revolut. Уточняйте курс, если зачисление на гривневую карту. Отправляйте одну большую сумму вместо нескольких мелких. SEPA работает только с евро.

Итог

SEPA-переводы на карты àбанка — простой, быстрый и дешевый способ получать деньги из Европы без лишних комиссий.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.