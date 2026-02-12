Украина присоединяется к SEPA: что изменится для банков и клиентов Сегодня 09:05 — Финтех и Карты

Финансовые органы и банки получат доступ к некоторой информации клиентов

Украина продолжает интеграцию в европейское финансовое пространство. Изменения будут касаться международных переводов, финансового мониторинга и учета банковских счетов.

Подключение к SEPA

Украина присоединяется к SEPA (Single Euro Payments Area — единой зоне платежей в евро). Как рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов, это часть евроинтеграционного процесса, что повлияет и на банки, и на клиентов.

Цель такого решения — обеспечить стандартизированные платежи в евро между Украиной и странами SEPA. Другими словами, речь идет о балансе между украинской банковской сферой и требованиями Европейского платежного совета.

Прогнозируется, что последствия присоединения будут комплексными. Среди них:

снижение стоимости международных переводов в евро, в том числе для банков без прямых корреспондентских связей;

сокращение сроков проведения платежей с одного-двух дней до нескольких часов;

в редких случаях появится возможность мгновенных переводов.

Скорость и стандартизированность расчетов должны повысить доверие европейских партнеров к украинскому бизнесу, поскольку средства по контрактам будут поступать более оперативно.

Единый реестр счетов и учет банковских сейфов

Законопроект о евроинтеграции предусматривает создание индивидуальных сейфов физических лиц и единого реестра банковских счетов.

«Сама идея реестра не уникальна или „карательна“. Фактически речь идет о приведении системы учета счетов к европейским стандартам», — пояснил Мамедов.

Теперь финансовые органы и банки будут иметь доступ к некоторой информации клиентов. Однако, как говорит эксперт, раньше счета граждан тоже находились в правовом поле, то есть за ними «присматривали».

«Подобные реестры работают во многих странах ЕС. Они не нарушают конфиденциальность, они дают четкую структуру данных для компетентных органов, но не открывают доступ к деталям счета для третьих лиц. Что касается индивидуальных сейфов — здесь не о контроле, а об упорядочении. Там будет важная персональная информация. Например, кто является клиентом, в котором именно банке у него есть сейф. В то же время никаких данных о содержимом сейфа или ключах доступа к нему — не будет», — добавляет Мамедов.

Новые подходы к финансовому мониторингу

По обновленным правилам финмониторинг предлагают осуществлять через:

централизацию данных;

стандартизацию форматов отчетности;



совместимость с европейскими системами.



В то же время речь идет не о тотальном или более жестком надзоре, а лишь о том, что алгоритмы проверки становятся «умнее».

«Банк не смотрит на каждый платеж под микроскопом, а реагирует только тогда, когда операция действительно выбивается из нормального финансового поведения клиента. Для законопослушных граждан и бизнеса это означает, скорее, повышение прозрачности и защищенности финансовой системы, чем дополнительные риски», — говорит Мамедов.

Также он отметил, что такие изменения помогут снизить количество блокировок счетов.

Стратегия развития финансового сектора к 2027 году

Нацбанк обновил стратегию развития финансовой среды Украины. Изменения пришлось принять вследствие войны и ее влияния. Ведь нестабильная ситуация в стране, соответственно, влияет на финансы.

«Обновление Стратегии позволит нам не только адаптироваться к текущим вызовам, но и развивать фундамент для устойчивого экономического роста, привлечения частных инвестиций и евроинтеграции», — рассказал глава Национального банка Андрей Пышный.

Также он отметил, что до 2027 года НБУ намерен достичь 100% от уровня эквивалентности по нормам ЕС.

