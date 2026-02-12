0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина присоединяется к SEPA: что изменится для банков и клиентов

Финтех и Карты
29
Финансовые органы и банки получат доступ к некоторой информации клиентов
Финансовые органы и банки получат доступ к некоторой информации клиентов
Украина продолжает интеграцию в европейское финансовое пространство. Изменения будут касаться международных переводов, финансового мониторинга и учета банковских счетов.
Об этом пишет 24 канал.

Подключение к SEPA

Украина присоединяется к SEPA (Single Euro Payments Area — единой зоне платежей в евро). Как рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов, это часть евроинтеграционного процесса, что повлияет и на банки, и на клиентов.
Цель такого решения — обеспечить стандартизированные платежи в евро между Украиной и странами SEPA. Другими словами, речь идет о балансе между украинской банковской сферой и требованиями Европейского платежного совета.
Прогнозируется, что последствия присоединения будут комплексными. Среди них:
  • снижение стоимости международных переводов в евро, в том числе для банков без прямых корреспондентских связей;
  • сокращение сроков проведения платежей с одного-двух дней до нескольких часов;
  • в редких случаях появится возможность мгновенных переводов.
Скорость и стандартизированность расчетов должны повысить доверие европейских партнеров к украинскому бизнесу, поскольку средства по контрактам будут поступать более оперативно.

Единый реестр счетов и учет банковских сейфов

Законопроект о евроинтеграции предусматривает создание индивидуальных сейфов физических лиц и единого реестра банковских счетов.
«Сама идея реестра не уникальна или „карательна“. Фактически речь идет о приведении системы учета счетов к европейским стандартам», — пояснил Мамедов.
Читайте также
Теперь финансовые органы и банки будут иметь доступ к некоторой информации клиентов. Однако, как говорит эксперт, раньше счета граждан тоже находились в правовом поле, то есть за ними «присматривали».
«Подобные реестры работают во многих странах ЕС. Они не нарушают конфиденциальность, они дают четкую структуру данных для компетентных органов, но не открывают доступ к деталям счета для третьих лиц. Что касается индивидуальных сейфов — здесь не о контроле, а об упорядочении. Там будет важная персональная информация. Например, кто является клиентом, в котором именно банке у него есть сейф. В то же время никаких данных о содержимом сейфа или ключах доступа к нему — не будет», — добавляет Мамедов.

Новые подходы к финансовому мониторингу

По обновленным правилам финмониторинг предлагают осуществлять через:
  • централизацию данных;
  • стандартизацию форматов отчетности;
  • совместимость с европейскими системами.
В то же время речь идет не о тотальном или более жестком надзоре, а лишь о том, что алгоритмы проверки становятся «умнее».
Читайте также
«Банк не смотрит на каждый платеж под микроскопом, а реагирует только тогда, когда операция действительно выбивается из нормального финансового поведения клиента. Для законопослушных граждан и бизнеса это означает, скорее, повышение прозрачности и защищенности финансовой системы, чем дополнительные риски», — говорит Мамедов.
Также он отметил, что такие изменения помогут снизить количество блокировок счетов.

Стратегия развития финансового сектора к 2027 году

Нацбанк обновил стратегию развития финансовой среды Украины. Изменения пришлось принять вследствие войны и ее влияния. Ведь нестабильная ситуация в стране, соответственно, влияет на финансы.
«Обновление Стратегии позволит нам не только адаптироваться к текущим вызовам, но и развивать фундамент для устойчивого экономического роста, привлечения частных инвестиций и евроинтеграции», — рассказал глава Национального банка Андрей Пышный.
Также он отметил, что до 2027 года НБУ намерен достичь 100% от уровня эквивалентности по нормам ЕС.
По материалам:
Телеканал 24
Банки УкраиныФинансовый мониторингГлобус БанкНБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems