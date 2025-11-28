В 2025 году увеличилось количество операций, подпадающих под финмониторинг (инфографика)
За три квартала 2025 года в Государственную службу финансового мониторинга поступило 1 434 785 сообщений о финансовых операциях, подлежащих проверке. Это на 10% больше аналогичного периода 2024 года, когда было получено 1,3 млн сообщений.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.
«После затишья в первый год полномасштабной войны сообщений, подпадающих под финмониторинг, год к году становится только больше: только в 2024 году объем их объем вырос сразу на 22%. В этом году, в среднем, ежемесячно поступает около 160 тысяч сообщений», — говорится в сообщении.
Основные источники сообщений
Банки передают 99% информации. За девять месяцев они подали 1,42 млн сообщений.
Небанковские учреждения добавили еще около 15 тысяч. Подавляющее большинство касается пороговых операций. Таких случаев зафиксировано более 1,18 млн, что составляет 83%.
Подозрительных операций гораздо меньше. Зафиксировано около 243 тысяч, что составляет 17%.
Остальные — это сообщения, отправленные в ответ на запросы об отслеживании, а также комбинированные отчеты, которые одновременно касаются и пороговых, и подозрительных операций.
Материалы, переданные правоохранительным органам
За три квартала этого года Госфинмониторинг передал 794 материала на общую сумму 150,46 млрд грн. Хотя количество переданных материалов почти не изменилось, объем подозрительных операций у них увеличился почти в три раза.
Больше всего финмониторинг загрузил работой Бюро экономической безопасности Украины: им направлено более трети материалов по всему объему на общую сумму 99,3 млрд грн.
К остальным правоохранителям пошли сообщения на более скромные суммы:
- Национальная полиция — 230 материалов на сумму 36,7 млрд грн;
- СБУ передали 120 материалов на 8,2 млрд грн;
- ГБР — 71 материал на 3,1 млрд грн;
- НАБУ — 67 материалов на 1,3 млрд грн;
- Офис Генерального прокурора получил 39 материалов на общую сумму 1,8 млрд грн.
Данные за октябрь и налоговые правонарушения
В службе уточнили, что только за октябрь правоохранителям передали 208 материалов на почти 80 млрд грн. Этот показатель превышает результат за 2024 год.
Значительно выросли объемы материалов, касающихся возможных налоговых правонарушений. С начала 2025 года передано 300 материалов об операциях более чем на 157 млрд грн. Это в 14 раз больше, чем в прошлом году.
«За 10 месяцев 2025 года мы передали в правоохранительные органы более тысячи материалов на более 230 млрд грн подозрительных операций, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Для этого мы проанализировали транзакции на сумму свыше 1 трлн грн. Это прямой результат превентивной модели: мы сами выявляем риски и передаем материалы правоохранительным органам. В прошлом году процент инициативно переданных материалов составил 63%, сейчас 70%», — комментирует председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин.
Что проверяет финмониторинг
Пороговые финансовые операции касаются случаев, когда сумма равна или превышает 400 тыс. грн и содержит по меньшей мере один из признаков риска.
Подозрительные финансовые операции не привязаны к сумме. Они определяются на основе поведения клиента, качества предоставленной информации и других факторов, свидетельствующих о рисках.
