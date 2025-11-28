0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В 2025 году увеличилось количество операций, подпадающих под финмониторинг (инфографика)

Финтех и Карты
56
В 2025 году увеличилось количество операций, подпадающих под финмониторинг (инфографика)
В 2025 году увеличилось количество операций, подпадающих под финмониторинг (инфографика)
За три квартала 2025 года в Государственную службу финансового мониторинга поступило 1 434 785 сообщений о финансовых операциях, подлежащих проверке. Это на 10% больше аналогичного периода 2024 года, когда было получено 1,3 млн сообщений.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.
«После затишья в первый год полномасштабной войны сообщений, подпадающих под финмониторинг, год к году становится только больше: только в 2024 году объем их объем вырос сразу на 22%. В этом году, в среднем, ежемесячно поступает около 160 тысяч сообщений», — говорится в сообщении.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

Основные источники сообщений

Банки передают 99% информации. За девять месяцев они подали 1,42 млн сообщений.
Небанковские учреждения добавили еще около 15 тысяч. Подавляющее большинство касается пороговых операций. Таких случаев зафиксировано более 1,18 млн, что составляет 83%.
Подозрительных операций гораздо меньше. Зафиксировано около 243 тысяч, что составляет 17%.
Остальные — это сообщения, отправленные в ответ на запросы об отслеживании, а также комбинированные отчеты, которые одновременно касаются и пороговых, и подозрительных операций.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

Материалы, переданные правоохранительным органам

За три квартала этого года Госфинмониторинг передал 794 материала на общую сумму 150,46 млрд грн. Хотя количество переданных материалов почти не изменилось, объем подозрительных операций у них увеличился почти в три раза.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Больше всего финмониторинг загрузил работой Бюро экономической безопасности Украины: им направлено более трети материалов по всему объему на общую сумму 99,3 млрд грн.
К остальным правоохранителям пошли сообщения на более скромные суммы:
  • Национальная полиция — 230 материалов на сумму 36,7 млрд грн;
  • СБУ передали 120 материалов на 8,2 млрд грн;
  • ГБР — 71 материал на 3,1 млрд грн;
  • НАБУ — 67 материалов на 1,3 млрд грн;
  • Офис Генерального прокурора получил 39 материалов на общую сумму 1,8 млрд грн.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

Данные за октябрь и налоговые правонарушения

В службе уточнили, что только за октябрь правоохранителям передали 208 материалов на почти 80 млрд грн. Этот показатель превышает результат за 2024 год.
Значительно выросли объемы материалов, касающихся возможных налоговых правонарушений. С начала 2025 года передано 300 материалов об операциях более чем на 157 млрд грн. Это в 14 раз больше, чем в прошлом году.
«За 10 месяцев 2025 года мы передали в правоохранительные органы более тысячи материалов на более 230 млрд грн подозрительных операций, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Для этого мы проанализировали транзакции на сумму свыше 1 трлн грн. Это прямой результат превентивной модели: мы сами выявляем риски и передаем материалы правоохранительным органам. В прошлом году процент инициативно переданных материалов составил 63%, сейчас 70%», — комментирует председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин.

Что проверяет финмониторинг

Пороговые финансовые операции касаются случаев, когда сумма равна или превышает 400 тыс. грн и содержит по меньшей мере один из признаков риска.
Подозрительные финансовые операции не привязаны к сумме. Они определяются на основе поведения клиента, качества предоставленной информации и других факторов, свидетельствующих о рисках.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник, помогающий обращаться разумно с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Финтех
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems