В 2025 году увеличилось количество операций, подпадающих под финмониторинг (инфографика) Сегодня 12:03 — Финтех и Карты

В 2025 году увеличилось количество операций, подпадающих под финмониторинг (инфографика)

За три квартала 2025 года в Государственную службу финансового мониторинга поступило 1 434 785 сообщений о финансовых операциях, подлежащих проверке. Это на 10% больше аналогичного периода 2024 года, когда было получено 1,3 млн сообщений.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

«После затишья в первый год полномасштабной войны сообщений, подпадающих под финмониторинг, год к году становится только больше: только в 2024 году объем их объем вырос сразу на 22%. В этом году, в среднем, ежемесячно поступает около 160 тысяч сообщений», — говорится в сообщении.

Инфографика: Опендатабот

Основные источники сообщений

Банки передают 99% информации. За девять месяцев они подали 1,42 млн сообщений.

Небанковские учреждения добавили еще около 15 тысяч. Подавляющее большинство касается пороговых операций. Таких случаев зафиксировано более 1,18 млн, что составляет 83%.

Подозрительных операций гораздо меньше. Зафиксировано около 243 тысяч, что составляет 17%.

Остальные — это сообщения, отправленные в ответ на запросы об отслеживании, а также комбинированные отчеты, которые одновременно касаются и пороговых, и подозрительных операций.

Инфографика: Опендатабот

Материалы, переданные правоохранительным органам

За три квартала этого года Госфинмониторинг передал 794 материала на общую сумму 150,46 млрд грн. Хотя количество переданных материалов почти не изменилось, объем подозрительных операций у них увеличился почти в три раза.

Инфографика: Опендатабот

Больше всего финмониторинг загрузил работой Бюро экономической безопасности Украины: им направлено более трети материалов по всему объему на общую сумму 99,3 млрд грн.

К остальным правоохранителям пошли сообщения на более скромные суммы:

Национальная полиция — 230 материалов на сумму 36,7 млрд грн;

СБУ передали 120 материалов на 8,2 млрд грн;

ГБР — 71 материал на 3,1 млрд грн;

НАБУ — 67 материалов на 1,3 млрд грн;

Офис Генерального прокурора получил 39 материалов на общую сумму 1,8 млрд грн.

Инфографика: Опендатабот

Данные за октябрь и налоговые правонарушения

В службе уточнили, что только за октябрь правоохранителям передали 208 материалов на почти 80 млрд грн. Этот показатель превышает результат за 2024 год.

Значительно выросли объемы материалов, касающихся возможных налоговых правонарушений. С начала 2025 года передано 300 материалов об операциях более чем на 157 млрд грн. Это в 14 раз больше, чем в прошлом году.

«За 10 месяцев 2025 года мы передали в правоохранительные органы более тысячи материалов на более 230 млрд грн подозрительных операций, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Для этого мы проанализировали транзакции на сумму свыше 1 трлн грн. Это прямой результат превентивной модели: мы сами выявляем риски и передаем материалы правоохранительным органам. В прошлом году процент инициативно переданных материалов составил 63%, сейчас 70%», — комментирует председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин.

Что проверяет финмониторинг

Пороговые финансовые операции касаются случаев, когда сумма равна или превышает 400 тыс. грн и содержит по меньшей мере один из признаков риска.

Подозрительные финансовые операции не привязаны к сумме. Они определяются на основе поведения клиента, качества предоставленной информации и других факторов, свидетельствующих о рисках.

📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник, помогающий обращаться разумно с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.