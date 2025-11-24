В Минэкономики опровергли информацию о сворачивании программы «Национальный кешбэк»
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины опровергло информацию о якобы сворачивании программы «Национальный кешбэк», которая распространяется в медиа. Национальный кешбэк продолжает работу в штатном режиме.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Минэкономики не готовило и не рассматривало документы, которые бы предусматривали прекращение работы Национального кешбэка в 2026 году. Обнародованная в медиа информация не соответствует действительности», — сказано в сообщении.
Цитируемые изменения в нормативных актах, отмечаемых СМИ, касаются технического перераспределения средств и не являются решением о сокращении финансирования или сворачивании программы.
Минэкономики отмечает, что в случае каких-либо решений, которые могут влиять на работу программы, общественность будет информирована заблаговременно и в полном объеме. В настоящее время программа продолжается, а все процессы работают в обычном режиме.
В частности, идет подготовка к очередным выплатам за сентябрь и октябрь, работа с участниками, обновление списков производителей.
Напомним, в понедельник, 24 декабря, украинские СМИ опубликовали информацию, что Кабинет министров установил дату завершения программ «Национальный кешбэк» и «Зимняя поддержка». Как отмечалось, срок действия экспериментальных проектов в рамках платформы Сделано в Украине продлили до 30 июня 2026 года. Начислять кешбэк украинцам прекратят в мае 2026 года. Выплаты за апрель также поступят в мае.
Выплаты «Национального кешбэка» за декабрь 2025 года поступят в феврале 2026 года. Но это произойдет только при условии, что в госбюджете будут на это деньги. Если их не будет, то выплаты прекратятся не в мае, а с 1 января 2026 года.
