ТОП-10 банков по количеству активных карт: кто в лидерах (инфографика)

ТОП-10 банков по количеству активных карт: кто в лидерах (инфографика)
ТОП-10 банков по количеству активных карт: кто в лидерах (инфографика)
Количество активных платежных карт, выпущенных украинскими банками, в третьем квартале 2025 года возросло с 58,06 млн до 59,04 млн, более половины этого роста обеспечил Приватбанк — 512 тыс. карт.
Об этом сообщил Национальный банк Украины.
«В третьем квартале количество активных платежных карт выросло, почти сравнявшись с показателем первого квартала. При этом количество активных карт банков с частным капиталом выросло на 0,3 млн за квартал и достигло исторического максимума — 14,4 млн», — отметил НБУ в обзоре банковского сектора.
По состоянию на 1 октября:
  • ПриватБанк обслуживал 31,31 млн активных платежных карт (по критерию по меньшей мере одной расходной операции в месяц),
  • Универсал банк (mono) — 9,85 млн,
  • Ощадбанк — 7,70 млн.
В конце второго квартала эти показатели составили 30,80 млн, 9,79 млн и 7,69 млн соответственно, а годом ранее — 28,72 млн, 9,03 млн и 7,43 млн.
К началу четвертого квартала этого года в первую десятку банков по количеству активных карт вошли:
ТОП-10 банков по количеству активных карт: кто в лидерах (инфографика)
Среди небанковских финучреждений лидером остается «НоваПэй», сохранив количество активных карт за квартал на уровне 0,17 млн.
Напомним, что безналичные расчеты платежными картами продолжают расти. За девять месяцев 2025 года украинские банки зафиксировали 7 069,4 млн операций на сумму 5 217,6 млрд грн.
Больше всего операций с использованием платежных карт по количеству и сумме приходилось на расчеты в торговой и сервисной сетях — 74,4% и 50,7% соответственно.
А средняя сумма одной операции с использованием платежных карт составила: в торговой и сервисной сетях — 345 грн (за девять месяцев 2024 года — 322 грн); перевод «с карты на карту» — 1 847 грн (1 976 грн); оплата товаров и услуг в интернете — 598 грн (553 грн).
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныПриватБанк
