Новая волна сокращений из-за ИИ: какие должности под угрозой (мнение эксперта)

Джеффри Гинтон, специалист по информатике, известный как «крестный отец» искусственного интеллекта, сказал, что ИИ сможет заменить много рабочих мест уже в 2026 году.

Об этом он сказал в интервью программе CNN «State of the Union», Business Insider, пишет УНИАН.

«Мы увидим, как ИИ станет еще лучше. Он уже чрезвычайно хорош. Он уже способен заменить рабочие места в колл-центрах, и сможет заменить много других рабочих мест», — сказал Гинтон.

Гинтон сказал, что прогресс в сфере искусственного интеллекта все больше ставит под угрозу некоторые должности «белых воротничков». Он отметил, что ИИ уже перешел от «минуты кодирования» к «целым проектам, которые длятся около часа». При этом каждые семь месяцев он становится «способным выполнять задачи, которые длятся примерно вдвое дольше». И уже через несколько лет, говорит Гинтон, ИИ сможет выполнять проекты по разработке программного обеспечения, которые продлятся месяцами. И тогда, по его мнению, потребуется очень мало людей.

Он сравнил переход к искусственному интеллекту с промышленной революцией, которая сделала физическую силу человека гораздо менее актуальной для большинства профессий. Искусственный интеллект грозит сделать что-то вроде человеческого интеллекта, сказал он.

Также он выразил обеспокоенность быстрыми темпами развития ИИ, поскольку интеллект развивается быстрее, чем он ожидал, особенно в его способности рассуждать и обманывать людей.

Прогнозы на 2026 год

Экономисты прогнозируют «бум безработицы» в 2026 году, поскольку компании полагаются на искусственный интеллект для повышения производительности без увеличения штата.

Главный экономист KPMG Даян Свонк на прошлой неделе написала, что «рост и результаты рынка труда разошлись». Свонк писал, что в эпоху искусственного интеллекта фирмы делают больше с меньшим количеством работников.

Но искусственный интеллект может увеличить аренду в 2026 году, особенно на должности начального уровня. В ежегодном опросе консалтинговой фирмы Teneo говорится, что компании наращивают набор на инженерные должности и должности, связанные с искусственным интеллектом. Однако многие существующие должности перепроектируются, поскольку рутинные задачи автоматизируются.

«Дело не в том, что искусственный интеллект сегодня уничтожает рабочую силу — он ее заменяет», — сказал Райан Кокс, глобальный руководитель отдела искусственного интеллекта Teneo.

В то же время Bloomberg писал, что прошло три года от запуска ChatGPT, и эйфория вокруг искусственного интеллекта постепенно сменяется нервозностью. Несмотря на рекордные инвестиции в ИИ, на рынке растут опасения, что сектор может войти в фазу перегрева.

Инвесторы обращают внимание на коррекцию акций Nvidia, падение капитализации Oracle после скачка расходов на ИИ и риски для компаний, связанных с OpenAI.

Глядя на 2026 год, инвесторы спорят: сокращать экспозицию к ИИ, готовясь к возможному «лопнувшему пузырю», или, наоборот, удваивать ставки, чтобы успеть заработать на «технологии, которая ментяеи игру».

