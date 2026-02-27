0 800 307 555
В Минэкономики сообщили, когда начнут начислять кешбэк за декабрь

Финтех и Карты
31
В пятницу, 27 февраля, украинцы начнут получать Национальный кешбэк за покупки, сделанные в декабре. На счета 4,4 млн участников программы будет зачислено 699 млн грн кешбэка.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
В декабре потребители приобрели товаров украинского производства почти на 7 млрд грн — это самый высокий месячный показатель с начала действия программы.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев заявил, что за все время действия программы украинцы получили около 6,3 млрд грн «Национального кешбэка».
«Это средства, непосредственно работающие в экономике: их направляют на оплату коммунальных услуг, покупку украинских товаров или поддержку Сил обороны. С 1 марта мы усиливаем экономический эффект программы — вводим дифференцированный кешбэк 5% и 15%, чтобы стимулировать спрос именно в тех категориях, где украинские производители сталкиваются с агрессивным импортом», — отметил Соболев.

Дифференцированный кешбэк с 1 марта

С 1 марта начнет действовать обновленный дифференцированный кешбэк:
  • 15% (на непродовольственные товары, а также на сыры и некоторые наименования бакалеи);
  • 5% (на продукты питания (кроме творога и сыров), безалкогольные напитки, аптечные товары, изделия для сада и огорода).
Покупки должны быть сделаны в магазинах-участниках программы и оплачены картой, подключенной к программе.
Чтобы проверить, участвует ли товар в программе и какой именно кешбэк на него начисляется, достаточно воспользоваться сканером штрихкодов в приложении Дія в разделе Сервисы → Национальный кешбэк.

На что можно потратить кешбэк

Потратить полученный кешбэк можно на:
  • коммунальные услуги;
  • почтовые услуги;
  • продукты питания украинского производства;
  • украинские лекарственные средства и медицинские изделия;
  • книги и другую печатную продукцию;
  • благотворительность — в частности, донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Как присоединиться к программе

Чтобы присоединиться к программе «Национальный кешбэк», необходимо:
  1. Подать заявку через сайт или мобильное приложение одного из банков-участников программы.
  2. Определить карты для оплаты покупок и предоставить разрешение на передачу информации о транзакциях.
  3. Открыть карту Национальный кешбэк.
  4. Выбрать ее для выплат в приложении Дія.
Кешбэк начисляется только за покупки, оплаченные картами, определенными при регистрации в программе.
Средства программы не облагаются налогом, не учитываются при назначении субсидий и льгот и не могут быть сняты наличными или переведены на другую карточку.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с началом весны украинцев ждет одно важное обновление. Так, с 1 марта 2026 года покупатели смогут получать до 15% Национального кешбэка за покупку отечественных товаров. Правительство расширяет программу, чтобы сильнее стимулировать поддержку локальных производителей в конкуренции с импортом. Вместо единой ставки 10% (действующей до 28 февраля) заработает новая система — возврат 15% или 5%.
Если после покупки кешбэк не появился, возможно магазин или сам товар не отвечают требованиям программы. Убедитесь, что торговая точка участвует в программе, а производитель добавил товар в список.
Если все условия выполнены, но кешбэка все еще нет, вероятно, транзакция находится в обработке. В таком случае денежные средства обычно засчитываются в течение 24 часов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Платежные карты
