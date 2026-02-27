В Минэкономики сообщили, когда начнут начислять кешбэк за декабрь Сегодня 17:17 — Финтех и Карты

В Минэкономики сообщили, когда начнут начислять кешбэк за декабрь

В пятницу, 27 февраля, украинцы начнут получать Национальный кешбэк за покупки, сделанные в декабре. На счета 4,4 млн участников программы будет зачислено 699 млн грн кешбэка.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

В декабре потребители приобрели товаров украинского производства почти на 7 млрд грн — это самый высокий месячный показатель с начала действия программы.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев заявил, что за все время действия программы украинцы получили около 6,3 млрд грн «Национального кешбэка».

«Это средства, непосредственно работающие в экономике: их направляют на оплату коммунальных услуг, покупку украинских товаров или поддержку Сил обороны. С 1 марта мы усиливаем экономический эффект программы — вводим дифференцированный кешбэк 5% и 15%, чтобы стимулировать спрос именно в тех категориях, где украинские производители сталкиваются с агрессивным импортом», — отметил Соболев.

Дифференцированный кешбэк с 1 марта

С 1 марта начнет действовать обновленный дифференцированный кешбэк:

15% (на непродовольственные товары, а также на сыры и некоторые наименования бакалеи);

5% (на продукты питания (кроме творога и сыров), безалкогольные напитки, аптечные товары, изделия для сада и огорода).

Покупки должны быть сделаны в магазинах-участниках программы и оплачены картой, подключенной к программе.

Чтобы проверить, участвует ли товар в программе и какой именно кешбэк на него начисляется, достаточно воспользоваться сканером штрихкодов в приложении Дія в разделе Сервисы → Национальный кешбэк.

На что можно потратить кешбэк

Потратить полученный кешбэк можно на:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

продукты питания украинского производства;

украинские лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность — в частности, донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Как присоединиться к программе

Чтобы присоединиться к программе «Национальный кешбэк», необходимо:

Подать заявку через сайт или мобильное приложение одного из банков-участников программы. Определить карты для оплаты покупок и предоставить разрешение на передачу информации о транзакциях. Открыть карту Национальный кешбэк. Выбрать ее для выплат в приложении Дія.

Кешбэк начисляется только за покупки, оплаченные картами, определенными при регистрации в программе.

Средства программы не облагаются налогом, не учитываются при назначении субсидий и льгот и не могут быть сняты наличными или переведены на другую карточку.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с началом весны украинцев ждет одно важное обновление. Так, с 1 марта 2026 года покупатели смогут получать до 15% Национального кешбэка за покупку отечественных товаров. Правительство расширяет программу, чтобы сильнее стимулировать поддержку локальных производителей в конкуренции с импортом. Вместо единой ставки 10% (действующей до 28 февраля) заработает новая система — возврат 15% или 5%.

Если после покупки кешбэк не появился, возможно магазин или сам товар не отвечают требованиям программы. Убедитесь, что торговая точка участвует в программе, а производитель добавил товар в список.

Если все условия выполнены, но кешбэка все еще нет, вероятно, транзакция находится в обработке. В таком случае денежные средства обычно засчитываются в течение 24 часов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.