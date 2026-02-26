0 800 307 555
У «Дії» появился фильтр для поиска отделений банков, работающих во время длительных отключений

Финтех и Карты
11
Отделение Power Banking теперь можно найти через «Дію»
Отделение Power Banking теперь можно найти через «Дію»
В приложении «Дія» появился отдельный фильтр для поиска отделений сети Power Banking. Благодаря новой функции пользователи могут быстро найти на карте банковские отделения, работающие при отключении электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
«Теперь каждый украинец сможет еще быстрее найти информацию об отделениях банков, которые будут работать и будут предоставлять необходимые клиентам банковские услуги в случае долгосрочных отключений света и связи», — говорится в сообщении.

Что такое Power Banking

Power Banking — созданная по инициативе Национального банка объединенная сеть банковских отделений, которые могут работать даже во время длительного блэкаута.
В настоящее время сеть насчитывает 2408 отделений банков. Они обеспечены альтернативными источниками энергии, резервными каналами связи, усиленной инкассацией наличных денег и дополнительным персоналом.

Как найти отделение Power Banking в «Дії»

Чтобы найти отделение сети Power Banking в приложении, необходимо:
  • открыть раздел «Сервисы»;
  • перейти в подраздел «Несокрушимость»;
  • выбрать фильтр Power Banking в верхнем меню.
После этого на карте останутся только отделения банков, которые работают при отключении электроэнергии.
Пользователи могут также скачать карту на смартфон, чтобы пользоваться ею в оффлайн-режиме.

Какие услуги доступны в отделениях

Пресс-служба «Дії» напомнила, что в отделениях сети Power Banking клиенты могут:
  • снять наличные через кассу или банкомат;
  • оплатить счета и перевести деньги;
  • обменять валюту при наличии денег в кассе;
  • получить консультацию по банковским услугам.
Точный список услуг можно узнать в своем банке.
Payment systems