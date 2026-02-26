У «Дії» появился фильтр для поиска отделений банков, работающих во время длительных отключений Сегодня 10:33 — Финтех и Карты

Отделение Power Banking теперь можно найти через «Дію»

В приложении «Дія» появился отдельный фильтр для поиска отделений сети Power Banking. Благодаря новой функции пользователи могут быстро найти на карте банковские отделения, работающие при отключении электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

«Теперь каждый украинец сможет еще быстрее найти информацию об отделениях банков, которые будут работать и будут предоставлять необходимые клиентам банковские услуги в случае долгосрочных отключений света и связи», — говорится в сообщении.

Что такое Power Banking

Power Banking — созданная по инициативе Национального банка объединенная сеть банковских отделений, которые могут работать даже во время длительного блэкаута.

В настоящее время сеть насчитывает 2408 отделений банков. Они обеспечены альтернативными источниками энергии, резервными каналами связи, усиленной инкассацией наличных денег и дополнительным персоналом.

Как найти отделение Power Banking в «Дії»

Чтобы найти отделение сети Power Banking в приложении, необходимо:

открыть раздел «Сервисы»;

перейти в подраздел «Несокрушимость»;

выбрать фильтр Power Banking в верхнем меню.

После этого на карте останутся только отделения банков, которые работают при отключении электроэнергии.

Пользователи могут также скачать карту на смартфон, чтобы пользоваться ею в оффлайн-режиме.

Какие услуги доступны в отделениях

Пресс-служба «Дії» напомнила , что в отделениях сети Power Banking клиенты могут:

снять наличные через кассу или банкомат;

оплатить счета и перевести деньги;

обменять валюту при наличии денег в кассе;

получить консультацию по банковским услугам.

Точный список услуг можно узнать в своем банке.

