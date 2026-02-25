0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Может ли работник сам выбрать банк для получения зарплаты — объяснение

Финтех и Карты
121
Свобода распоряжения собственной зарплатой – одна из базовых трудовых гарантий
Свобода распоряжения собственной зарплатой – одна из базовых трудовых гарантий
Работник имеет право сам выбрать банк для получения зарплаты. Это право гарантируется законодательством и не зависит от внутренних правил предприятия или желания работодателя.
Об этом сообщает Инспекция по труду и занятости населения Днепровского городского совета.
«Многие работодатели предлагают так называемые „зарплатные проекты“ — сотрудничество с конкретным банком, где открываются счета работникам. Однако важно понимать: такая практика не означает, что работник обязан соглашаться именно на этот банк. Законодательство Украины гарантирует работнику более широкие права», — сказано в сообщении.

Что предусматривает закон

Согласно части пятой статьи 24 Закона Украины «Об оплате труда», заработная плата может выплачиваться через банки или небанковских поставщиков платежных услуг только по личному письменному согласию работника. При этом:
  • счет определяет сам работник;
  • комиссии и расходы по переводу оплачивает работодатель;
  • выплата может производиться также почтовым переводом по указанным реквизитам.
«Это означает, что без согласия работника заставить его получать зарплату через конкретное финансовое учреждение — незаконно», — подчеркивают в ведомстве.
Дополнительно статья 25 Закона Украины «Об оплате труда» запрещает работодателям каким-либо способом ограничивать работника в свободном распоряжении его заработной платой.

Может ли работодатель навязывать «свой» банк

Работодатель может предложить зарплатный проект, но не имеет права:
  • заставлять открывать счет в определенном банке;
  • отказывать в перечислении зарплаты на другой счет;
  • устанавливать ограничения или создавать помехи;
  • переводить банковские комиссии на работника.
Любые подобные действия считаются нарушением трудового законодательства.

Типичные аргументы работодателей

На практике работники могут сталкиваться со следующими объяснениями:
  • «Все работники получают зарплату только через этот банк»;
  • «Бухгалтерии неудобно работать с другими счетами»;
  • «В случае другого банка вы будете платить комиссию самостоятельно».
Ни один из этих аргументов не меняет законодательные нормы и не освобождает работодателя от обязанности соблюдать требования закона.

Что делать, если работодатель отказывается

Если работодатель игнорирует заявление работника или отказывается перечислять зарплату на выбранный работником банк, это считается нарушением трудового законодательства, работник имеет право:
  1. Подать письменное заявление с указанием реквизитов счета.
  2. Зафиксировать факт отказа (переписки, служебные записки, ответы).
  3. Обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда (в том числе по электронной почте: dsp@dsp.gov.ua).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Платежные картыБанковские счета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems