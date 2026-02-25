Может ли работник сам выбрать банк для получения зарплаты — объяснение Сегодня 08:02 — Финтех и Карты

Свобода распоряжения собственной зарплатой – одна из базовых трудовых гарантий

Работник имеет право сам выбрать банк для получения зарплаты. Это право гарантируется законодательством и не зависит от внутренних правил предприятия или желания работодателя.

Об этом сообщает Инспекция по труду и занятости населения Днепровского городского совета.

«Многие работодатели предлагают так называемые „зарплатные проекты“ — сотрудничество с конкретным банком, где открываются счета работникам. Однако важно понимать: такая практика не означает, что работник обязан соглашаться именно на этот банк. Законодательство Украины гарантирует работнику более широкие права», — сказано в сообщении.

Что предусматривает закон

Согласно части пятой статьи 24 Закона Украины «Об оплате труда», заработная плата может выплачиваться через банки или небанковских поставщиков платежных услуг только по личному письменному согласию работника. При этом:

счет определяет сам работник;

комиссии и расходы по переводу оплачивает работодатель;

выплата может производиться также почтовым переводом по указанным реквизитам.

«Это означает, что без согласия работника заставить его получать зарплату через конкретное финансовое учреждение — незаконно», — подчеркивают в ведомстве.

Дополнительно статья 25 Закона Украины «Об оплате труда» запрещает работодателям каким-либо способом ограничивать работника в свободном распоряжении его заработной платой.

Может ли работодатель навязывать «свой» банк

Работодатель может предложить зарплатный проект, но не имеет права:

заставлять открывать счет в определенном банке;

отказывать в перечислении зарплаты на другой счет;

устанавливать ограничения или создавать помехи;

переводить банковские комиссии на работника.

Любые подобные действия считаются нарушением трудового законодательства.

Типичные аргументы работодателей

На практике работники могут сталкиваться со следующими объяснениями:

«Все работники получают зарплату только через этот банк»;

«Бухгалтерии неудобно работать с другими счетами»;

«В случае другого банка вы будете платить комиссию самостоятельно».

Ни один из этих аргументов не меняет законодательные нормы и не освобождает работодателя от обязанности соблюдать требования закона.

Что делать, если работодатель отказывается

Если работодатель игнорирует заявление работника или отказывается перечислять зарплату на выбранный работником банк, это считается нарушением трудового законодательства, работник имеет право:

Подать письменное заявление с указанием реквизитов счета. Зафиксировать факт отказа (переписки, служебные записки, ответы). Обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда (в том числе по электронной почте: dsp@dsp.gov.ua).

