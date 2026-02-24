Как украинцы выбирают банки, и что формирует доверие — исследование
Поведение потребителей в банковской сфере меняется буквально на глазах. Сегодня им уже недостаточно просто «удобно». В условиях постоянной неопределенности клиенты стремятся к контролю над финансами, ощущению безопасности и четкому, предсказуемому результату каждой банковской операции.
Об этом рассказал директор по развитию бизнеса исследовательской компании Kantar Ukraine Кирилл Ежов во время конференции FinYear, состоявшейся в Киеве 20 февраля.
«Сейчас финансовые услуги — это инструмент управления нестабильностью, нагрузкой и тревогой. Это не об оптимальном решении заработка или сбережения денег, а об отсутствии катастрофы», — отметил эксперт.
Как изменилось поведение потребителя
На конференции FinYear прозвучали следующие цифры:
- 95% транзакций — безналичные;
- 66% пользуются NFC-платежами;
- 92% используют цифровой банкинг;
- 46% имеют цифровые карты без физического аналога;
- 64% активных карт являются бесконтактными;
- +13% роста доли терминалов POS (к 2024 году);
- 23% пользователей выпустили карту онлайн за последний год.
5 факторов, через которые трансформируется поведение потребителя:
- Экономическая неопределенность — переоценка ценности за деньги.
- Стандарты UX с BigTech — ожидание «как в приложении доставки».
- Рост мошенничества — защита как предупреждение (предотвращение) и компенсация.
- RegTech и новые правила — фокус на fair value и прозрачности.
- AI в сервисе — скорость поддержки и персонализация.
Как выбирают финансовые бренды
Как показали результаты исследования, тремя китами, на которых сейчас держится выбор финансовых брендов, являются рациональность, диджитал и доверие.
Сейчас образовалась новая парадигма доверия.
Факторы, подрывающие доверие:
- риск «банкопадов» (как в 2014—2016);
- непрозрачные условия кредитования;
- утечка персональных данных;
- несанкционированные списания;
- низкая финансовая грамотность;
- агрессивные практики микрокредитования
В то же время доверие выстраивают следующие факторы:
- функциональное приложение;
- система гарантирования вкладов;
- контроль лимитов и предупреждение о рисках;
- требования к защите персональных данных;
- OpenBanking и контроль данных;
- скорость реакции на инциденты.
Что раздражает пользователей
Исследование зафиксировало основные мотивационные факторы, побуждавшие потребителя к смене провайдера финансовых услуг. 47% перешли из-за денежных стимулов. Еще 23% - ради лучшего сервиса.
В Kantar также выяснили, что раздражает современных потребителей и запускает готовность уйти.
- скрытые или сложные комиссии;
- сложная верификация и «лишние шаги»;
- сбои/падения сервисов без объяснения;
- навязчивый cross/upsell без релевантности;
- медленная поддержка или отсутствие решения.
Относительно барьеров, почему потребители не берут кредиты, опрос показал, что основными препятствиями являются:
- процесс происходит неоперативно/небыстро — 28%;
- требуется оффлайн визит — 24%;
- нет конфигурации — 22%;
- высокие ставки — 18%.
«Финансовый бренд сегодня конкурирует не только ставкой или кешбэком, но и простотой, прозрачностью, чувством безопасности и эмоцией привлечения», — подчеркнул Ежов.
По его словам, доверие стало хрупким: 38% потребителей (против 17% в 2021 году) тревожного сегмента — растеряны, живут в режиме неопределенности.
Какими банками пользуются и не пользуются разные категории потребителей
Социокультурное измерение категории
Как отметил Ежов, существует определенная социокультурная категория. То есть поставщикам финансовых услуг важно не только понимать настроения потребителей, но и сегментифицировать потребителя по социокультурному компоненту.
- 67% потребителей ценят контроль, то есть прогнозирование издержек и рисков;
- 75% - автономию. Это проявляется в нежелании посещать отделение банка;
- 71% - оптимизация, то есть прозрачность и изложение логики комиссий.
При этом нет одного «цифрового» профиля потребителя.
Подытоживая, эксперт выделил следующее:
- Состоялся переход от эмоциональных пиков к базовой надежности. Клиентам важно, чтобы сервис просто работал без сюрпризов и лишних шагов. «Нормально» сегодня ценится выше, чем «эффектно».
- Меньше выбора, четкие правила, прозрачные термины создают чувство контроля. Важным становится не отдельный touchpoint, а end-to-end путь, где клиент понимает, что будет дальше. Контроль и предсказуемость заменяют эмоциональный дизайн.
- Толерантность к ошибкам снижается, а ценность честности растет. Клиенты скорее прощают простоту, чем неискренность. Быстрая реакция и решение проблемы важнее формального сервисного этикета или продуктового функционала.
