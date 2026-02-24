0 800 307 555
Как украинцы выбирают банки, и что формирует доверие — исследование

Поведение потребителей в банковской сфере меняется буквально на глазах. Сегодня им уже недостаточно просто «удобно». В условиях постоянной неопределенности клиенты стремятся к контролю над финансами, ощущению безопасности и четкому, предсказуемому результату каждой банковской операции.
Об этом рассказал директор по развитию бизнеса исследовательской компании Kantar Ukraine Кирилл Ежов во время конференции FinYear, состоявшейся в Киеве 20 февраля.
«Сейчас финансовые услуги — это инструмент управления нестабильностью, нагрузкой и тревогой. Это не об оптимальном решении заработка или сбережения денег, а об отсутствии катастрофы», — отметил эксперт.

Как изменилось поведение потребителя

На конференции FinYear прозвучали следующие цифры:
  • 95% транзакций — безналичные;
  • 66% пользуются NFC-платежами;
  • 92% используют цифровой банкинг;
  • 46% имеют цифровые карты без физического аналога;
  • 64% активных карт являются бесконтактными;
  • +13% роста доли терминалов POS (к 2024 году);
  • 23% пользователей выпустили карту онлайн за последний год.
5 факторов, через которые трансформируется поведение потребителя:
  1. Экономическая неопределенность — переоценка ценности за деньги.
  2. Стандарты UX с BigTech — ожидание «как в приложении доставки».
  3. Рост мошенничества — защита как предупреждение (предотвращение) и компенсация.
  4. RegTech и новые правила — фокус на fair value и прозрачности.
  5. AI в сервисе — скорость поддержки и персонализация.

Как выбирают финансовые бренды

Как показали результаты исследования, тремя китами, на которых сейчас держится выбор финансовых брендов, являются рациональность, диджитал и доверие.
Сейчас образовалась новая парадигма доверия.
Факторы, подрывающие доверие:
  • риск «банкопадов» (как в 2014—2016);
  • непрозрачные условия кредитования;
  • утечка персональных данных;
  • несанкционированные списания;
  • низкая финансовая грамотность;
  • агрессивные практики микрокредитования
В то же время доверие выстраивают следующие факторы:
  • функциональное приложение;
  • система гарантирования вкладов;
  • контроль лимитов и предупреждение о рисках;
  • требования к защите персональных данных;
  • OpenBanking и контроль данных;
  • скорость реакции на инциденты.

Что раздражает пользователей

Исследование зафиксировало основные мотивационные факторы, побуждавшие потребителя к смене провайдера финансовых услуг. 47% перешли из-за денежных стимулов. Еще 23% - ради лучшего сервиса.
В Kantar также выяснили, что раздражает современных потребителей и запускает готовность уйти.
  • скрытые или сложные комиссии;
  • сложная верификация и «лишние шаги»;
  • сбои/падения сервисов без объяснения;
  • навязчивый cross/upsell без релевантности;
  • медленная поддержка или отсутствие решения.
Относительно барьеров, почему потребители не берут кредиты, опрос показал, что основными препятствиями являются:
  • процесс происходит неоперативно/небыстро — 28%;
  • требуется оффлайн визит — 24%;
  • нет конфигурации — 22%;
  • высокие ставки — 18%.
«Финансовый бренд сегодня конкурирует не только ставкой или кешбэком, но и простотой, прозрачностью, чувством безопасности и эмоцией привлечения», — подчеркнул Ежов.
По его словам, доверие стало хрупким: 38% потребителей (против 17% в 2021 году) тревожного сегмента — растеряны, живут в режиме неопределенности.

Какими банками пользуются и не пользуются разные категории потребителей

Социокультурное измерение категории

Как отметил Ежов, существует определенная социокультурная категория. То есть поставщикам финансовых услуг важно не только понимать настроения потребителей, но и сегментифицировать потребителя по социокультурному компоненту.
  • 67% потребителей ценят контроль, то есть прогнозирование издержек и рисков;
  • 75% - автономию. Это проявляется в нежелании посещать отделение банка;
  • 71% - оптимизация, то есть прозрачность и изложение логики комиссий.
При этом нет одного «цифрового» профиля потребителя.
Подытоживая, эксперт выделил следующее:
  1. Состоялся переход от эмоциональных пиков к базовой надежности. Клиентам важно, чтобы сервис просто работал без сюрпризов и лишних шагов. «Нормально» сегодня ценится выше, чем «эффектно».
  2. Меньше выбора, четкие правила, прозрачные термины создают чувство контроля. Важным становится не отдельный touchpoint, а end-to-end путь, где клиент понимает, что будет дальше. Контроль и предсказуемость заменяют эмоциональный дизайн.
  3. Толерантность к ошибкам снижается, а ценность честности растет. Клиенты скорее прощают простоту, чем неискренность. Быстрая реакция и решение проблемы важнее формального сервисного этикета или продуктового функционала.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
