monobank отменил комиссию за IBAN-переводы Сегодня 12:04 — Финтех и Карты

Все IBAN-платежи в monobank стали бесплатными

monobank изменил тарифы на переводы по реквизитам IBAN. Теперь все платежи из собственных средств клиентов проводятся без комиссии независимо от суммы.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

По его словам, с момента запуска банка в 2017 году тарифы на IBAN-платежи не изменялись.

Ранее переводы по реквизитам IBAN на сумму до 10 000 грн были бесплатными. Если сумма превышала этот лимит, взималась комиссия 0,5% с собственных средств клиента.

Что изменилось

Банк отменил комиссию 0,5% за IBAN-переводы свыше 10 000 грн. Все платежи по реквизитам IBAN из собственных средств в monobank проводятся бесплатно.

«На этой комиссии мы зарабатывали более 200 миллионов гривен в год, но нам не жалко, когда речь идет о том, чтобы сделать лучшие условия на рынке», — отметил Гороховский.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в monobank появился новый инструмент для клиентов, которые держат валюту и желают, чтобы она работала, а не просто лежала на счету. Клиенты могут положить доллары или евро в валютную «Банку» и включить инвестирование. Минимальная сумма — от 1100 долларов или евро. Доходность составляет 3,7% годовых в долларах и 2,8% годовых в евро.

Также в monobank заработала новая функция «общие карты». Раньше, если в семье был общий бюджет, пользователям приходилось постоянно перечислять деньги друг другу или даже передавать пластиковую карту. Теперь этот процесс упростился. В приложении под картой mono можно нажать «Открыть доступ», выбрать близкого человека, установить месячный лимит расходов и этот человек сможет пользоваться средствами с вашего счета.

