Запуск сервиса єЧек: почему это выгодно для бизнеса (список банков)
Как сообщают в Минцифры, начато внедрение єЧека — электронного чека, который автоматически сохраняется прямо в вашем банковском приложении.
Это удобная эволюция привычного инструмента: никакой бумаги и выцветших лент в кошельке. Ваш чек теперь там, где и ваши финансы, в смартфоне.
Изменения для покупателей
Бумажный чек легко теряется, что создает неудобства, когда нужно вернуть товар. С чеком эта проблема исчезает.
- Все в банке: чек появляется там, где вы смотрите свои расходы — в приложении банка.
- Никаких лишних действий: не нужно ничего загружать, устанавливать или дополнительно регистрироваться в сторонних приложениях магазинов или на сайтах.
- Полная свобода выбора: вы сами выбираете формат чека — цифровой или бумажный. Сервис работает параллельно с привычными чеками и он абсолютно добровольный.
- Конфиденциальность: только вы видите свой чек в своем приложении.
Почему это выгодно для бизнеса
Только в 2025 году в Украине было сформировано 9,49 млрд. чеков. Ежегодно бизнес тратит около 600 млн. грн. только на бумагу для них.
- Экономия: меньше бумаги означает меньше расходов на печать и меньше технических сбоев.
- Простота: касса работает, как всегда, без изменений в процессах — нужно только настроить ее по инструкции.
- Экологичность: термобумага, на которой печатают чеки, содержит вещества BPA и не перерабатывается как обычная бумага. Цифровой чек решает эту проблему.
Как воспользоваться
Сервис внедряют поэтапно. На первом этапе он уже доступен клиентам ПриватБанк, ПУМБ, VST bank и monobank.
Получить єЧек можно в торговых сетях Аврора, Фора, Auchan, а также на АЗС Укрнафта.
Полноценный запуск сервиса намечен на конец 2026 года.
Как бизнесу подключить єЧек
Программа открыта для бизнеса, который работает с РРО/ПРРО и принимает безналичные платежи. Участие в программе добровольное.
Чтобы подключить сервис, подайте заявку и настройте кассу по инструкциям: echeck.me.gov.ua/sellers
