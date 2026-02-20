0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Запуск сервиса єЧек: почему это выгодно для бизнеса (список банков)

Финтех и Карты
48
Запуск сервиса єЧек: почему это выгодно для бизнеса (список банков)
Запуск сервиса єЧек: почему это выгодно для бизнеса (список банков)
Как сообщают в Минцифры, начато внедрение єЧека — электронного чека, который автоматически сохраняется прямо в вашем банковском приложении.
Это удобная эволюция привычного инструмента: никакой бумаги и выцветших лент в кошельке. Ваш чек теперь там, где и ваши финансы, в смартфоне.

Изменения для покупателей

Бумажный чек легко теряется, что создает неудобства, когда нужно вернуть товар. С чеком эта проблема исчезает.
  • Все в банке: чек появляется там, где вы смотрите свои расходы — в приложении банка.
  • Никаких лишних действий: не нужно ничего загружать, устанавливать или дополнительно регистрироваться в сторонних приложениях магазинов или на сайтах.
  • Полная свобода выбора: вы сами выбираете формат чека — цифровой или бумажный. Сервис работает параллельно с привычными чеками и он абсолютно добровольный.
  • Конфиденциальность: только вы видите свой чек в своем приложении.

Почему это выгодно для бизнеса

Только в 2025 году в Украине было сформировано 9,49 млрд. чеков. Ежегодно бизнес тратит около 600 млн. грн. только на бумагу для них.
  • Экономия: меньше бумаги означает меньше расходов на печать и меньше технических сбоев.
  • Простота: касса работает, как всегда, без изменений в процессах — нужно только настроить ее по инструкции.
  • Экологичность: термобумага, на которой печатают чеки, содержит вещества BPA и не перерабатывается как обычная бумага. Цифровой чек решает эту проблему.

Как воспользоваться

Сервис внедряют поэтапно. На первом этапе он уже доступен клиентам ПриватБанк, ПУМБ, VST bank и monobank.
Получить єЧек можно в торговых сетях Аврора, Фора, Auchan, а также на АЗС Укрнафта.
Полноценный запуск сервиса намечен на конец 2026 года.

Как бизнесу подключить єЧек

Программа открыта для бизнеса, который работает с РРО/ПРРО и принимает безналичные платежи. Участие в программе добровольное.
Чтобы подключить сервис, подайте заявку и настройте кассу по инструкциям: echeck.me.gov.ua/sellers
По материалам:
Finance.ua
ФинтехПУМБmonobankПриватБанк
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems