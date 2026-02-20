Запуск сервиса єЧек: почему это выгодно для бизнеса (список банков) Сегодня 15:00 — Финтех и Карты

Запуск сервиса єЧек: почему это выгодно для бизнеса (список банков)

Как сообщают в Минцифры, начато внедрение єЧека — электронного чека, который автоматически сохраняется прямо в вашем банковском приложении.

Это удобная эволюция привычного инструмента: никакой бумаги и выцветших лент в кошельке. Ваш чек теперь там, где и ваши финансы, в смартфоне.

Изменения для покупателей

Бумажный чек легко теряется, что создает неудобства, когда нужно вернуть товар. С чеком эта проблема исчезает.

Все в банке: чек появляется там, где вы смотрите свои расходы — в приложении банка.

чек появляется там, где вы смотрите свои расходы — в приложении банка. Никаких лишних действий: не нужно ничего загружать, устанавливать или дополнительно регистрироваться в сторонних приложениях магазинов или на сайтах.

не нужно ничего загружать, устанавливать или дополнительно регистрироваться в сторонних приложениях магазинов или на сайтах. Полная свобода выбора: вы сами выбираете формат чека — цифровой или бумажный. Сервис работает параллельно с привычными чеками и он абсолютно добровольный.

вы сами выбираете формат чека — цифровой или бумажный. Сервис работает параллельно с привычными чеками и он абсолютно добровольный. Конфиденциальность: только вы видите свой чек в своем приложении.

Почему это выгодно для бизнеса

Только в 2025 году в Украине было сформировано 9,49 млрд. чеков. Ежегодно бизнес тратит около 600 млн. грн. только на бумагу для них.

Экономия: меньше бумаги означает меньше расходов на печать и меньше технических сбоев.

меньше бумаги означает меньше расходов на печать и меньше технических сбоев. Простота: касса работает, как всегда, без изменений в процессах — нужно только настроить ее по инструкции.

касса работает, как всегда, без изменений в процессах — нужно только настроить ее по инструкции. Экологичность: термобумага, на которой печатают чеки, содержит вещества BPA и не перерабатывается как обычная бумага. Цифровой чек решает эту проблему.

Как воспользоваться

ПриватБанк, ПУМБ, VST bank и monobank. Сервис внедряют поэтапно. На первом этапе он уже доступен клиентам

Получить єЧек можно в торговых сетях Аврора, Фора, Auchan, а также на АЗС Укрнафта.

Полноценный запуск сервиса намечен на конец 2026 года.

Как бизнесу подключить єЧек

Программа открыта для бизнеса, который работает с РРО/ПРРО и принимает безналичные платежи. Участие в программе добровольное.

Чтобы подключить сервис, подайте заявку и настройте кассу по инструкциям: echeck.me.gov.ua/sellers

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.