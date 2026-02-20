Также по теме

EasyPay — первый платежный сервис в Украине, который запустил систему автоматизированного обнаружения утечек вместе с Центром киберинцидентов НБУ

Сегодня 16:15 52

Запуск сервиса єЧек: почему это выгодно для бизнеса (список банков)

Сегодня 15:00 108

Payoneer запускает работу со стейблкоинами на своей платформе

Вчера 19:34 129

Что будет с депозитом после истечения срока действия карты — объяснение Ощадбанка

18.02 08:01 1871

Британия до 2030 года создаст альтернативу Visa и Mastercard — The Guardian

17.02 20:01 316

В Украине ужесточили финмониторинг: что изменилось со 2 февраля