На что обращают внимание украинцы при выборе банка — исследование Сегодня 10:04 — Личные финансы

79% украинцев пользуются банковскими услугами раз в неделю, или чаще

Цифровые продукты банков прочно вошли в ежедневную рутину украинцев. 79% украинцев пользуются банковскими услугами раз в неделю или чаще.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Международным исследовательским холдингом 4Service Group в конце 2025 года.

Мобильным банкингом пользуются более 20 миллионов украинцев — большинство взрослого населения. 77% всех взаимодействий клиентов с банками происходят именно через сайты и мобильные приложения.

Частота использования банковских услуг

«Мобильность клиентов и их привычка переводить большинство процессов в смартфон формирует особенности восприятия цифровых продуктов. Поэтому в удобстве и логичности построения клиентского опыта банкам теперь приходится соревноваться не только с другими банками, но и с популяными приложениями — Netflix, Uber, Instagram и т. д. », — отмечают авторы исследования.

Причины выбора банка

Именно удобство мобильного приложения является ключевым фактором при выборе банка для большинства украинцев. Об этом сказали 78% респондентов. Чем больше возможностей при меньшем количестве кликов дает мобильный банкинг, тем больше шансов, что человек выберет именно его.

Причины выбора банка

На втором месте среди факторов выбора выгодные тарифы на обслуживание. Это важный аспект для 43% украинцев.

Еще для 42% ключевым также доверие к банку и положительный опыт пользования им.

Возрастные отличия в требованиях клиентов

Требования к банку часто коррелируют с возрастом клиентов. Так, респонденты в возрасте 18−24 года гораздо чаще говорили, что выбирают банк с качественной службой поддержки, с которой можно быстро решить любой вопрос. Также клиенты этого возраста склонны выбирать тот банк, в котором обслуживаются их друзья. А для возрастной группы 45−59 лет весомым фактором выбора становится широкое географическое присутствие — чтобы у банка была обширная сеть отделений.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что со 2 февраля 2026 года в Украине вступил в силу обновленный порядок финансового мониторинга, который усиливает контроль за рисковыми операциями и расширяет взаимодействие между государственными органами. Обновленный порядок формализует риск-ориентированный подход и определяет механизмы межведомственного взаимодействия.

Как свидетельствуют данные Национального банка, наиболее прибыльными банками в 2025 году стали ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Универсал Банк и Укрэксимбанк, наиболее убыточными — ПИН и Кристалл Банк.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.