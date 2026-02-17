Новые правила транзита через Венгрию: что нужно знать
С 18 февраля 2026 года Венгрия переходит на применение Фазы 6 NCTS и Системы контроля импорта ICS2.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Что это значит
Теперь дополнительно к украинским декларациям Т1 для въезда на территорию Европейского Союза через Венгрию обязательно следует подавать Общую декларацию прибытия (ENS) через систему ICS2.
В Венгрии будет действовать переходный период до 15 марта 2026 года, в течение которого ENS еще будут приниматься через старую систему ICS. После этой даты, все ENS будут приниматься только через ICS2.
«Рекомендуем учесть данную информацию при планировании маршрутов через территорию Венгрии», — говорится в сообщении службы.
Поделиться новостью
Также по теме
Новые правила транзита через Венгрию: что нужно знать
Нафтогаз получил €85 млн из-за ЕБРР на импорт газа для отопительного сезона
Переплатили 2 млн гривен за дорожную соль: должностное лицо предстанет перед судом
В Киеве будут судить экс-замминистра за ущерб в 23,7 млн грн
Галущенка випустять под заставу в 425 млн гривен - детали
Правительство начало финансирование программ «Сделано в Украине» в 2026 году: суммы