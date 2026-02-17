Новые правила транзита через Венгрию: что нужно знать Сегодня 17:22 — Казна и Политика

С 18 февраля 2026 года Венгрия переходит на применение Фазы 6 NCTS и Системы контроля импорта ICS2.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Что это значит

Теперь дополнительно к украинским декларациям Т1 для въезда на территорию Европейского Союза через Венгрию обязательно следует подавать Общую декларацию прибытия (ENS) через систему ICS2.

В Венгрии будет действовать переходный период до 15 марта 2026 года, в течение которого ENS еще будут приниматься через старую систему ICS. После этой даты, все ENS будут приниматься только через ICS2.

«Рекомендуем учесть данную информацию при планировании маршрутов через территорию Венгрии», — говорится в сообщении службы.

