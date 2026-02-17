0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

САП будет просить для Галущенко арест с альтернативой залога в 425 миллионов

Казна и Политика
21
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут просить суд избрать для эксминистра энергетики Германа Галущенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 425 миллионов гривен залога.
Об этом сказала спикер САП Ольга Постолюк в комментарии «Украинской правде».
Читайте также
Постолюк: «Для фигуранта дела „Мидас“ прокуроры будут просить содержания под стражей или залог в 425 миллионов гривен».
На вопрос, когда состоится заседание суда, спикер отметил, что оно запланировано на 12:30 17 февраля.
Читайте также
Ранее 16 февраля Высший антикоррупционный суд рассмотрел жалобу защиты экс-министра энергетики Германа Галущенко на его якобы незаконное задержание. Жалобу защиты удовлетворили частично, а Галущенко оставили под стражей до избрания меры пресечения.
Читайте также

Операция «Мидас»

НАБУ и САП разоблачили деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы, известный в медиа-бизнесмен, другие лица. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности, АО «НАЭК «Энергоатом», получение неправомерной выгоды и отмывание средств.
Семь человек уже получили подозрение.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems