САП будет просить для Галущенко арест с альтернативой залога в 425 миллионов

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут просить суд избрать для эксминистра энергетики Германа Галущенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 425 миллионов гривен залога.

Об этом сказала спикер САП Ольга Постолюк в комментарии «Украинской правде».

Постолюк: «Для фигуранта дела „Мидас“ прокуроры будут просить содержания под стражей или залог в 425 миллионов гривен».

На вопрос, когда состоится заседание суда, спикер отметил, что оно запланировано на 12:30 17 февраля.

Ранее 16 февраля Высший антикоррупционный суд рассмотрел жалобу защиты экс-министра энергетики Германа Галущенко на его якобы незаконное задержание. Жалобу защиты удовлетворили частично, а Галущенко оставили под стражей до избрания меры пресечения.

Операция «Мидас»

НАБУ и САП разоблачили деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы, известный в медиа-бизнесмен, другие лица. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности, АО «НАЭК «Энергоатом», получение неправомерной выгоды и отмывание средств.

