НБУ не знает, откуда в Украину попали доллары, фигурирующие в операции «Мидас»
В Украине не существует реестра, который помог бы идентифицировать, откуда в Украину попадают конкретные купюры иностранной валюты.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник во время заседания Временной следственной комиссии по экономической безопасности, посвященного коррупционной схеме в сфере энергетики.
«Если коротко ответить, к сожалению, нет уникального реестра, по которому можно было бы сверить штрихкоды, номера и сопоставить, откуда эти купюры появились в Украине. Возможно, такая информация есть у Федеральной резервной системы, но точно на территории Украины такого реестра не существует», — подчеркнул Олейник.
Подробности
- По его словам, в настоящее время в Украину импортируют доллары и евро восемь банков.
- Некоторые используют валюту только для собственного пользования, другие продают банкам и другим участникам финансового рынка. В общем, речь идет о миллиардах, в том числе долларов.
- Вычленить, откуда попали на украинский рынок отдельные миллионы, как подчеркнул представитель Нацбанка, невозможно.
«…узнать, где именно этот миллион был, был ли он в банке, был ли он на „сером“ рынке, был ли он у инвестиционных компаний или „обменниках“, сейчас точно сказать невозможно без наличия системы регистрации», — сказал Олейник.
НБУ собирает информацию
Он добавил, что регулятор начал собирать информацию по системе, чтобы обобщить, как банки между собой торгуют валютой, и кто использует ее исключительно для собственных целей.
Ранее сообщалось, что НАБУ переходит к финансовой стороне расследования операции «Мидас», в ходе которой с помощью Государственной службы финансового мониторинга будет выяснять движение фигурантов расследования.
Операция «Мидас»
НАБУ и САП разоблачили деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы, известный в медиа-бизнесмен, другие лица. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности, АО «НАЭК «Энергоатом», получение неправомерной выгоды и отмывание средств.
Семь человек уже получили подозрение.
Как мы сообщали ранее, в ЕС отреагировали на коррупционный скандал с Миндичем. Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас назвала энергетический коррупционный скандал в Украине «чрезвычайно досадной ситуацией», и отметила важность того, чтобы украинские власти отнеслись к нему максимально серьезно.
