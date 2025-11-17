Великобритания планирует сделать статус беженца временным и увеличить путь к постоянному жительству до 20 лет Сегодня 18:30 — Личные финансы

Великобритания планирует сделать статус беженца временным и увеличить путь к постоянному жительству до 20 лет

Великобритания заявила о намерении сделать статус беженцев временным, а срок ожидания постоянного жительства возрастет до 20 лет. Во многих странах уже действуют более строгие ограничения из-за роста антимиграционных настроений, хотя правозащитные организации критикуют такие решения.

Об этом сообщает Reuters.

Временный статус и регулярный пересмотр

В рамках реформы правительство планирует отменить обязательное требование поддержки определенных категорий искателей убежища. Это касается предоставления жилья и еженедельных выплат. Как отметили в Министерстве внутренних дел, новые правила будут действовать для людей, которые могут работать, но не делают этого, а также для нарушителей закона. Поддержку за средства налогоплательщиков планируют направлять на тех, кто вносит вклад в экономику и местные общины.

Ведомство также заявило, что защита для беженцев теперь будет носить временный характер. Статус будут просматриваться и могут быть отменены, если страна происхождения станет безопасной.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд объяснила, что новые правила предусматривают пересмотр статуса каждые два с половиной года и более длинный путь к постоянному жительству, который продлится 20 лет.

Махмуд также сообщила, что в ближайшее время представит дополнительные детали реформы, в частности, статью 8 Европейской конвенции по правам человека, касающейся права на семейную жизнь.

Махмуд сообщила, что правительство планирует открывать больше безопасных и легальных путей для тех, кто нуждается в убежище, поскольку Великобритания намерена оставаться страной, которая помогает людям, бегущим от опасности.

Датский подход как ориентир реформы

Министерство внутренних дел заявило, что реформа в Великобритании должна отвечать стандартам Дании и других европейских стран и в некоторых аспектах превышать их. В этих странах статус беженца временный, государственная поддержка носит условный характер и предполагает активную интеграцию в общество.

В Дании беженцы получают временные виды на жительство сроком на два года и должны повторно подавать заявки по истечении этого срока. Если страну происхождения сочтут безопасной, людей могут репатриировать. Дания также продлила путь к получению гражданства.

По данным британского ведомства, более жесткие правила помогли Дании уменьшить количество заявлений на убежище до самого низкого уровня за сорок лет.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Шабану Махмуд писал , что в Британии усилят требования для украинских беженцев. Тогда правительство Великобритании объявило о новых требованиях к иностранцам, стремящимся получить право на постоянное жительство (ILR). Претендентам придется доказать не только знание английского языка, но реальный вклад в жизнь страны.

