В Украине формируется новый класс высокооплачиваемых сантехников и плиточников (мнение экспертов) Сегодня 21:00 — Личные финансы

В Украине формируется новый класс высокооплачиваемых сантехников и плиточников (мнение экспертов)

По данным Госстата, в сентябре 2025 года средняя зарплата в стране составляла 26 623 гривны — это плюс 24% к показателю прошлого года. Однако в сфере рабочих специальностей некоторые зарплаты выросли более чем на 40%, хотя они еще и в прошлом году были выше уровня средней зарплаты.

Зарплата маляра выросла почти на 43% - до 50 000 гривен. Зарплата сантехника — на 38% - до 41 500 гривен. Фасадщики в среднем зарабатывают 57 250 гривен в месяц. Электрики и строители — 35 000 и 45 000 гривен, штукатуры вообще 60 000 гривен, пишет Так, зарплата плиточника, по данным OLX Работа, выросла — с 37 500 гривен в прошлом году до 45 000 гривен сейчас.Зарплата маляра выросла почти на 43% - до 50 000 гривен. Зарплата сантехника — на 38% - до 41 500 гривен. Фасадщики в среднем зарабатывают 57 250 гривен в месяц. Электрики и строители — 35 000 и 45 000 гривен, штукатуры вообще 60 000 гривен, пишет hromadske.ua

Читайте также Самые популярные профессии и зарплаты: обзор рынка труда от OLX Работа

Это из-за нехватки людей, обладающих этими профессиями. Желающих и способных работать сантехниками и электриками во время войны не так уж много.

«С плиточниками вообще большая проблема. Это золотые люди будут в стране. У меня один знакомый плиточник, чтобы к нему записаться — очередь уже на март. Мы заказывали ремонт крыши на зиму, там у нас есть проблемы, так два месяца ждем. Плиточник летом делал нам работу по одной цене, а вот месяц назад мы снова его позвали, так он говорит, что цена вдвое выше. Подрядчики понемногу пытаются поднимать цены, частные исполнители более серьезно. У нас вывозит мусор компания „Гринко“. Недавно она нам на 25% подняла вывоз», — рассказывает Евгений Довгий, глава ОСМД Friendly House.

Станислав Донцов, председатель правления ОСМД «Порядок Шептицкого», также жалуется на нехватку работников:

Растет неофициальная конкуренция за лучших специалистов: электриков, сантехников, сварщиков. Их очень сложно найти, и если раньше наши коллеги очень радостно делились этими контактами, то я даже стал замечать, что сейчас люди менее охотно дают такие контакты, потому что просто боятся, что на всех не хватит этого обслуживающего персонала".

Рынок труда изголодался по работникам

Мобилизация также выкосила ряды ремонтников. И, соответственно, повлияла на стоимость их услуг. Иногда рабочие просят больше, потому что учитывают свой маршрут через блокпосты, закладывают цену риска, так сказать.

«Работники среднего возраста либо не могут приехать, либо берут заказ только локально. С левого берега Киева на правый не поедут, если нет бронирования. Конечно, это все на их риск. Много было случаев, что людей вызвали на работу, они должны были приехать, а их просто по дороге забрали», — рассказывает Евгений Довгий.

Поэтому сейчас есть тенденция, что ремонтно-строительные бригады формируют из мужчин в возрасте до 25 лет, не подлежащих мобилизации. Они гарантированно приедут, но ценник может быть вдвое больше, а качество — не слишком высокого уровня из-за неопытности мастеров.

«Старшее поколение, работавшее десятилетиями в этой сфере, выходит на пенсию. Вот я часто замечаю, когда к нам приходят на обслуживание теплопункта, это обычно электрик старший и электрик младший. Старший передает знания. Так же с лифтерами. И совершенно очевидно, что эти молодые специалисты не готовы в том объеме, в котором готовы предыдущие поколения. То есть теоретическую базу, которую им дали, она абсолютно недостаточна. И уже в работе, на практике они перенимают опыт более опытных специалистов. Особенно это ощутимо в таких областях, как водоснабжение и теплоснабжение. Там ситуация почти критическая, если честно. Потому что молодые люди не идут в эти сферы работать, практических навыков у них нет. И кто будет обслуживать эту сферу через несколько лет — вообще непонятно, честно говоря. Это огромная проблема», — рассказывает Донцов.

Ранее писали , что в третьем квартале 2025 года больше всего объявлений о работе касались рабочих профессий. В топе по количеству предложений остаются продавцы, водители, разнорабочие, служба в силах обороны, грузчики, повара, продавцы-консультанты и бариста.

Напомним, сейчас 26% украинцев в группе 60+ имеют стабильную работу , подработку или активно ищут работу. Большая часть украинцев, которым исполнилось 55 лет, хотят работать и учиться, быть частью жизни общины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.