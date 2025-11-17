Иностранные добровольцы получат больше возможностей для службы в ВСУ Сегодня 18:00 — Личные финансы

Иностранные добровольцы получат больше возможностей для службы в ВСУ

Иностранные добровольцы, которые подпишут контракт с Вооруженными силами Украины, получат более широкие возможности для прохождения службы.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

«Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины продолжают развитие системы привлечения и использования иностранных добровольцев, принявших решение подписать контракт и проходить службу в составе Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что отдельные форматы, созданные в 2022 году, помогли быстро интегрировать иностранцев в сложный период обороны страны. С тех пор ситуация на фронте изменилась.

Новая модель службы для иностранных военных

Сейчас идет переход к обновленному подходу к применению иностранных военнослужащих. Его ключевой принцип заключается в максимально эффективном использовании их опыта, мотивации и профессиональных навыков в подразделениях, где такие специалисты нужны больше всего.

Добровольцы из других стран, подписывающие контракт с Вооруженными Силами Украины, получат более широкие возможности для прохождения службы. Это касается права выбирать боевую бригаду, направление и специфику службы в соответствии с собственной подготовкой, опытом и пожеланиями. Такой подход позволяет обеспечить лучшую интеграцию и равные возможности с украинскими военными, а также более рационально использовать кадровый ресурс.

«Это обеспечивает лучшую интеграцию, равные возможности с украинскими бойцами и более рациональное использование кадрового ресурса», — пояснили в ВСУ.

Напомним, ранее и.о. начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Константин Милевский заявлял , что в настоящее время в Вооруженных силах Украины служат добровольцы из 72 стран. Около 40% - это представители Южной Америки. Если в начале полномасштабного вторжения в ВСУ присоединялось 100−150 иностранцев в месяц, то сейчас, по его словам, эта цифра составляет примерно 600.

В целом же по состоянию на сегодняшний день к подразделениям Сухопутных войск присоединились более 8 тысяч добровольцев из других стран, говорит Милевский. Но не исключает, что эта цифра, очевидно, по меньшей мере, вдвое больше в пределах всех видов Вооруженных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял , что вопрос расширения мобилизации — один из самых сложных для государства, армии и общества. По словам Зеленского, сейчас мобилизация в Украине происходит по решению армии, которая приняла решение о призыве около 30 тысяч человек ежемесячно.

Президент также добавил, что вопросы мобилизации часто поднимают международные партнеры Украины, однако они не находятся на поле боя и не сталкиваются с теми реалиями, которые переживает украинское государство.

