В Польше изменили процедуру оформления карты побыта

Личные финансы
76
В Польше изменили процедуру оформления карты побыта
В Польше изменили процедуру оформления карты побыта
Польский парламент принял поправки к Закону об иностранцах, которые вводят новый порядок подачи документов на карту побыта.
Теперь заявления на временное или постоянное жительство, а также статус долгосрочного резидента ЕС будут подавать исключительно онлайн.
Об этом сообщает inpoland.
  • Единственной официальной платформой станет MOS (Moduł Obsługi Spraw).
  • Через нее заявители будут загружать все необходимые документы, а система будет автоматически передавать данные в государственные реестры, занимающиеся легализацией пребывания.

Зачем это

Ранее иностранцы подавали документы лично в воеводских управлениях, что часто вызывало длинные очереди, нехватку записи и значительные задержки в рассмотрении дел.
По словам представителей правительства, переход на цифровую процедуру должен сократить время ожидания, сделать процесс более унифицированным и снизить нагрузку на управление по делам иностранцев. MOS станет центральным инструментом для регистрации заявлений, предоставления дополнительных документов и отслеживания статуса дела.

Личное присутствие все еще нужно

Несмотря на цифровизацию, полностью устранить необходимость визита в управление не выйдет.
  • После предварительной проверки онлайн-заявки заявитель получит приглашение на личную встречу.
  • Во время этого визита нужно будет подтвердить личность, сдать отпечатки пальцев и подписать документы — это обязательные элементы процедуры оформления карты побыта.
  • Только после завершения этих шагов заявление будет рассматриваться окончательно.
Когда заработают новые правила

Введение новой системы ожидается с января 2026 года. Польские эксперты оценивают реформу как крупнейшую в последние годы в сфере легализации иностранцев.
Ожидается, что цифровая процедура существенно ускорит оформление документов для граждан Украины и других стран, проживающих в Польше.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
