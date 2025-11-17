В Польше изменили процедуру оформления карты побыта Сегодня 20:03 — Личные финансы

В Польше изменили процедуру оформления карты побыта, vsetutpl.com

Польский парламент принял поправки к Закону об иностранцах, которые вводят новый порядок подачи документов на карту побыта.

Теперь заявления на временное или постоянное жительство, а также статус долгосрочного резидента ЕС будут подавать исключительно онлайн.

Единственной официальной платформой станет MOS (Moduł Obsługi Spraw).

Через нее заявители будут загружать все необходимые документы, а система будет автоматически передавать данные в государственные реестры, занимающиеся легализацией пребывания.

Зачем это

Ранее иностранцы подавали документы лично в воеводских управлениях, что часто вызывало длинные очереди, нехватку записи и значительные задержки в рассмотрении дел.

По словам представителей правительства, переход на цифровую процедуру должен сократить время ожидания, сделать процесс более унифицированным и снизить нагрузку на управление по делам иностранцев. MOS станет центральным инструментом для регистрации заявлений, предоставления дополнительных документов и отслеживания статуса дела.

Личное присутствие все еще нужно

Несмотря на цифровизацию, полностью устранить необходимость визита в управление не выйдет.

После предварительной проверки онлайн-заявки заявитель получит приглашение на личную встречу.

Во время этого визита нужно будет подтвердить личность, сдать отпечатки пальцев и подписать документы — это обязательные элементы процедуры оформления карты побыта.

Только после завершения этих шагов заявление будет рассматриваться окончательно.

Когда заработают новые правила

Введение новой системы ожидается с января 2026 года. Польские эксперты оценивают реформу как крупнейшую в последние годы в сфере легализации иностранцев.

Ожидается, что цифровая процедура существенно ускорит оформление документов для граждан Украины и других стран, проживающих в Польше.

