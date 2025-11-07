Мошенники в Польше «продают» карты побыта CUKR: что нужно знать Сегодня 07:03 — Мир

Мошенники в Польше «продают» карты побыта CUKR: что нужно знать

В Польше фиксируют новые случаи мошеннических схем, связанных с оформлением карт побыта CUKR для граждан Украины.

Посредники предлагают «сопровождение» и «ускорение процедуры» за оплату, хотя подача заявления на получение документа должна быть абсолютно бесплатной.

Об этом сообщает Управление по делам иностранцев Польши.

Кто может подать заявление на карту CUKR

С 1 июля 2024 года находящиеся в Польше под временной защитой украинцы получили право подавать заявления на новый тип карты побыта — CUKR. Документ содержит отметку о предыдущем пребывании под временной защитой, а срок его действия составит три года.

Как действуют мошенники

Несмотря на то, что официальная система подачи заявлений еще не заработала, на рынке уже появились посредники, которые предлагают:

«запись наперед»,

полное оформление документов «под ключ»,

помощь в подаче заявки.

За свои услуги такие лица требуют деньги, вводя людей в заблуждение относительно реальных условий оформления.

Что важно знать

Управление по делам иностранцев подчеркивает:

подача бумажных заявлений не предусмотрена;

воеводские управления не собирают документы на CUKR;

сама подача заявки является бесплатной, оплачивается только государственная пошлина.

Официальные платежи составляют:

340 злотых — подача заявления;

100 злотых — изготовление карты.

заявления на карту побыта CUKR можно подавать до 4 марта 2026 года. В то же время польское правительство заявило, что новые послабления для граждан Украины больше не будут вводиться. Ранее мы сообщали , что украинцы, которые находятся в Польше по программе временной защиты, смогут оставаться в стране дольше и оформлять карту побыта по новым правилам. Согласно последним решениям польского правительства,. В то же время польское правительство заявило, что новые послабления для граждан Украины больше не будут вводиться.

