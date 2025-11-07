0 800 307 555
Мошенники в Польше «продают» карты побыта CUKR: что нужно знать

В Польше фиксируют новые случаи мошеннических схем, связанных с оформлением карт побыта CUKR для граждан Украины.
Посредники предлагают «сопровождение» и «ускорение процедуры» за оплату, хотя подача заявления на получение документа должна быть абсолютно бесплатной.
Об этом сообщает Управление по делам иностранцев Польши.

Кто может подать заявление на карту CUKR

С 1 июля 2024 года находящиеся в Польше под временной защитой украинцы получили право подавать заявления на новый тип карты побыта — CUKR. Документ содержит отметку о предыдущем пребывании под временной защитой, а срок его действия составит три года.

Как действуют мошенники

Несмотря на то, что официальная система подачи заявлений еще не заработала, на рынке уже появились посредники, которые предлагают:
  • «запись наперед»,
  • полное оформление документов «под ключ»,
  • помощь в подаче заявки.
За свои услуги такие лица требуют деньги, вводя людей в заблуждение относительно реальных условий оформления.

Что важно знать

Управление по делам иностранцев подчеркивает:
  • подача бумажных заявлений не предусмотрена;
  • воеводские управления не собирают документы на CUKR;
  • сама подача заявки является бесплатной, оплачивается только государственная пошлина.
Официальные платежи составляют:
  • 340 злотых — подача заявления;
  • 100 злотых — изготовление карты.
Ранее мы сообщали, что украинцы, которые находятся в Польше по программе временной защиты, смогут оставаться в стране дольше и оформлять карту побыта по новым правилам. Согласно последним решениям польского правительства, заявления на карту побыта CUKR можно подавать до 4 марта 2026 года. В то же время польское правительство заявило, что новые послабления для граждан Украины больше не будут вводиться.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
