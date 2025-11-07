Еврокомиссия ограничила выдачу мультивиз гражданам рф
Европейская Комиссия приняла изменения, фактически останавливающие выдачу многократных шенгенских виз для большинства граждан россии.
Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.
Новые правила подачи заявлений
Теперь гражданам рф придется каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они планируют поездку в страны Евросоюза. Это решение позволит проводить регулярную проверку заявителей и уменьшить потенциальные риски безопасности.
Многократные визы останутся доступными только в исключительных случаях, включая медицинские причины или второе гражданство одной из стран ЕС. Исключение также предусмотрено для независимых журналистов и правозащитников.
Вице-президент Европейской Комиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Виркунен заявила, что агрессия россии против Украины и дальше представляет серьезную угрозу для европейской безопасности.
По ее словам, ужесточение визовых правил является дополнительным шагом для защиты ЕС и его граждан.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас добавила, что вторжение россии в Украину создало самую опасную среду безопасности в Европе за последние десятилетия. Она подчеркнула, что путешествие в ЕС и свободное передвижение внутри него являются привилегией, которую нельзя воспринимать как должное.
Кому разрешат многократные визы
Согласно обновленному регламенту, многократные визы будут предоставляться только отдельным категориям граждан с низким уровнем риска.
Речь идет о близких членах семей лиц, проживающих в странах Евросоюза, а также о транспортных работниках: моряках, водителях грузовиков и автобусов и членах поездных бригад.
Напомним, 12 октября в Европе была запущена новая система въезда/выезда (Entry/Exit System). Она будет регистрировать граждан третьих стран, путешествующих на короткий срок, когда они пересекают внешние границы европейских стран — участниц системы.
EES собирает следующие данные:
- изображение лиц (все путешественники);
- отпечатки пальцев (только для путешественников без визы);
- биометрические данные из паспортов;
- даты и места въезда и выезда.
В связи с внедрением цифровой Системы въезда/выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES) возможно замедление пропуска граждан. Речь идет о пунктах пропуска «Ягодин — Дорогуск» и «Устилуг — Зосин». Начиная с 3 ноября 2025 года все путешественники, которые будут пересекать границу через указанные пункты пропуска с польской стороны, должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у сотрудника пограничной службы.
Поделиться новостью
Также по теме
Польские аэропорты сокращают международные рейсы
ЕС создаст сеть высокоскоростных железных дорог между европейскими столицами
Румыния планирует сократить количество иностранных работников на 10 тысяч в 2026 году
Страны с самыми большими военными расходами (инфографика)
В Ирландии ограничивают бесплатное проживание украинских беженцев до 30 дней
Болгария, Грузия, Андорра: где находятся лучшие бюджетные горнолыжные курорты Европы