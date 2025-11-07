0 800 307 555
Еврокомиссия ограничила выдачу мультивиз гражданам рф

Мир
2721
Европейская Комиссия приняла изменения, фактически останавливающие выдачу многократных шенгенских виз для большинства граждан россии.
Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

Новые правила подачи заявлений

Теперь гражданам рф придется каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они планируют поездку в страны Евросоюза. Это решение позволит проводить регулярную проверку заявителей и уменьшить потенциальные риски безопасности.
Многократные визы останутся доступными только в исключительных случаях, включая медицинские причины или второе гражданство одной из стран ЕС. Исключение также предусмотрено для независимых журналистов и правозащитников.
Вице-президент Европейской Комиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Виркунен заявила, что агрессия россии против Украины и дальше представляет серьезную угрозу для европейской безопасности.
По ее словам, ужесточение визовых правил является дополнительным шагом для защиты ЕС и его граждан.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас добавила, что вторжение россии в Украину создало самую опасную среду безопасности в Европе за последние десятилетия. Она подчеркнула, что путешествие в ЕС и свободное передвижение внутри него являются привилегией, которую нельзя воспринимать как должное.

Кому разрешат многократные визы

Согласно обновленному регламенту, многократные визы будут предоставляться только отдельным категориям граждан с низким уровнем риска.
Речь идет о близких членах семей лиц, проживающих в странах Евросоюза, а также о транспортных работниках: моряках, водителях грузовиков и автобусов и членах поездных бригад.
Напомним, 12 октября в Европе была запущена новая система въезда/выезда (Entry/Exit System). Она будет регистрировать граждан третьих стран, путешествующих на короткий срок, когда они пересекают внешние границы европейских стран — участниц системы.
EES собирает следующие данные:
  • изображение лиц (все путешественники);
  • отпечатки пальцев (только для путешественников без визы);
  • биометрические данные из паспортов;
  • даты и места въезда и выезда.
В связи с внедрением цифровой Системы въезда/выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES) возможно замедление пропуска граждан. Речь идет о пунктах пропуска «Ягодин — Дорогуск» и «Устилуг — Зосин». Начиная с 3 ноября 2025 года все путешественники, которые будут пересекать границу через указанные пункты пропуска с польской стороны, должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у сотрудника пограничной службы.
По материалам:
Finance.ua
Payment systems