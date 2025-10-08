0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европарламент разрешил временно приостанавливать безвиз для третьих стран

67
Европарламент разрешил временно приостанавливать безвиз для третьих стран
Европарламент разрешил временно приостанавливать безвиз для третьих стран
Европейский парламент принял реформу, дающую ЕС право временно или полностью приостанавливать безвизовый режим для граждан третьих стран, имеющих право на краткосрочные поездки в Шенгенскую зону.
Решение было принято 7 октября на пленарном заседании в Страсбурге 518 голосами «за», 96 — «против» и 24 — «воздержались», сообщает Укринформ.

Новые правила для 61 страны

Изменения охватывают 61 государство, чьи граждане могут въезжать в Шенгенскую зону до 90 дней в течение 180 дней, включая Украину.
«Европа остается наиболее посещаемым континентом мира как туристами, так и деловыми путешественниками, поэтому наша визовая политика — один из наших сильнейших инструментов внешней политики. Благодаря модернизированному механизму приостановки, ЕС сможет приостановить безвизовый режим при серьезных нарушениях прав человека, а также может целенаправленно приостанавливать визы чиновников или другие группы», — отметил докладчик Матяш Немец.

Основания для приостановки безвиза

Среди причин для приостановки безвиза:
  • гибридные угрозы, в частности «инструментализация» миграции;
  • программы «золотых паспортов» (гражданство через инвестиции);
  • несоответствие визовой политике ЕС;
  • нарушение Устава ООН или международного гуманитарного права.
Евросоюз сможет точечно ограничивать безвиз только для чиновников стран, нарушающих правила.
Как подчеркивают авторы документа, новый механизм не направлен против конкретных государств, а стремится обеспечить защиту безопасности и европейских ценностей.

Как будет действовать механизм

Еврокомиссия сможет инициировать процесс приостановки безвизового режима по предложению государств-членов ЕС или самостоятельно, на основе данных из институтов Евросоюза. Сначала приостановка может быть временной, а если нарушение не устранено, то стать постоянным.
Пока безвизовый режим ЕС отменялся только один раз — в случае Вануату.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems