Европарламент разрешил временно приостанавливать безвиз для третьих стран
Европейский парламент принял реформу, дающую ЕС право временно или полностью приостанавливать безвизовый режим для граждан третьих стран, имеющих право на краткосрочные поездки в Шенгенскую зону.
Решение было принято 7 октября на пленарном заседании в Страсбурге 518 голосами «за», 96 — «против» и 24 — «воздержались», сообщает Укринформ.
Новые правила для 61 страны
Изменения охватывают 61 государство, чьи граждане могут въезжать в Шенгенскую зону до 90 дней в течение 180 дней, включая Украину.
«Европа остается наиболее посещаемым континентом мира как туристами, так и деловыми путешественниками, поэтому наша визовая политика — один из наших сильнейших инструментов внешней политики. Благодаря модернизированному механизму приостановки, ЕС сможет приостановить безвизовый режим при серьезных нарушениях прав человека, а также может целенаправленно приостанавливать визы чиновников или другие группы», — отметил докладчик Матяш Немец.
Основания для приостановки безвиза
Среди причин для приостановки безвиза:
- гибридные угрозы, в частности «инструментализация» миграции;
- программы «золотых паспортов» (гражданство через инвестиции);
- несоответствие визовой политике ЕС;
- нарушение Устава ООН или международного гуманитарного права.
Евросоюз сможет точечно ограничивать безвиз только для чиновников стран, нарушающих правила.
Как подчеркивают авторы документа, новый механизм не направлен против конкретных государств, а стремится обеспечить защиту безопасности и европейских ценностей.
Как будет действовать механизм
Еврокомиссия сможет инициировать процесс приостановки безвизового режима по предложению государств-членов ЕС или самостоятельно, на основе данных из институтов Евросоюза. Сначала приостановка может быть временной, а если нарушение не устранено, то стать постоянным.
Пока безвизовый режим ЕС отменялся только один раз — в случае Вануату.
