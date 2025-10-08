Европарламент разрешил временно приостанавливать безвиз для третьих стран Сегодня 10:31

Европейский парламент принял реформу, дающую ЕС право временно или полностью приостанавливать безвизовый режим для граждан третьих стран, имеющих право на краткосрочные поездки в Шенгенскую зону.

Решение было принято 7 октября на пленарном заседании в Страсбурге 518 голосами «за», 96 — «против» и 24 — «воздержались», сообщает Укринформ.

Новые правила для 61 страны

Изменения охватывают 61 государство, чьи граждане могут въезжать в Шенгенскую зону до 90 дней в течение 180 дней, включая Украину.

«Европа остается наиболее посещаемым континентом мира как туристами, так и деловыми путешественниками, поэтому наша визовая политика — один из наших сильнейших инструментов внешней политики. Благодаря модернизированному механизму приостановки, ЕС сможет приостановить безвизовый режим при серьезных нарушениях прав человека, а также может целенаправленно приостанавливать визы чиновников или другие группы», — отметил докладчик Матяш Немец.

Основания для приостановки безвиза

Среди причин для приостановки безвиза:

гибридные угрозы, в частности «инструментализация» миграции;

программы «золотых паспортов» (гражданство через инвестиции);

несоответствие визовой политике ЕС;

нарушение Устава ООН или международного гуманитарного права.

Евросоюз сможет точечно ограничивать безвиз только для чиновников стран, нарушающих правила.

Как подчеркивают авторы документа, новый механизм не направлен против конкретных государств, а стремится обеспечить защиту безопасности и европейских ценностей.

Как будет действовать механизм

Еврокомиссия сможет инициировать процесс приостановки безвизового режима по предложению государств-членов ЕС или самостоятельно, на основе данных из институтов Евросоюза. Сначала приостановка может быть временной, а если нарушение не устранено, то стать постоянным.

Пока безвизовый режим ЕС отменялся только один раз — в случае Вануату.

