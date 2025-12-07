В банковском секторе сократилась доля неработающих кредитов до 24,5% Сегодня 21:18 — Кредит&Депозит

В банковском секторе сократилась доля неработающих кредитов до 24,5%

По состоянию на 1 ноября 2025 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе сократилась до 24,5%. Это на 5,8 п. п. меньше по сравнению с показателем на начало года.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Что повлияло на сокращение неработающих кредитов

Определяющим фактором сокращения доли NPL в январе — октябре 2025 года стал рост объема новых кредитов лучшего качества.

Валовой объем кредитов в банковской системе за этот период вырос на 216,4 млрд грн или на 16,7% до 1,515 трлн грн. В то же время, объем неработающих кредитов сократился за этот период на 22,7 млрд грн, или на 5,8%.

Доля NPL физических лиц за 10 месяцев 2025 года снизилась на 1,9 и. п. до 12,6%, бизнеса — на 7,4 и. п. до 31,6%.

Без учета долгов бывших собственников АО КБ «ПриватБанк» и старых долгов государственных банков доля NPL по состоянию на 1 ноября 2025 года составляет 19,2% в государственных банках и 13,9% - в банковской системе.

