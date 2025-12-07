В банковском секторе сократилась доля неработающих кредитов до 24,5%
По состоянию на 1 ноября 2025 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе сократилась до 24,5%. Это на 5,8 п. п. меньше по сравнению с показателем на начало года.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Что повлияло на сокращение неработающих кредитов
Определяющим фактором сокращения доли NPL в январе — октябре 2025 года стал рост объема новых кредитов лучшего качества.
Валовой объем кредитов в банковской системе за этот период вырос на 216,4 млрд грн или на 16,7% до 1,515 трлн грн. В то же время, объем неработающих кредитов сократился за этот период на 22,7 млрд грн, или на 5,8%.
Доля NPL физических лиц за 10 месяцев 2025 года снизилась на 1,9 и. п. до 12,6%, бизнеса — на 7,4 и. п. до 31,6%.
Без учета долгов бывших собственников АО КБ «ПриватБанк» и старых долгов государственных банков доля NPL по состоянию на 1 ноября 2025 года составляет 19,2% в государственных банках и 13,9% - в банковской системе.
Поделиться новостью
Также по теме
В банковском секторе сократилась доля неработающих кредитов до 24,5%
Эксперты рассказали, какие депозиты предпочитают украинцы
Украинцы берут меньше «займов до зарплаты», но на суммы больше
В октябре в банки под управлением Фонда гарантирования вкладов поступило 167,3 млн грн
В каких регионах Украины чаще всего выдают ипотечные кредиты — НБУ
На счетах украинцев хранится более 1 триллиона гривен: какова структура распределения вкладов (инфографика)