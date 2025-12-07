0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В банковском секторе сократилась доля неработающих кредитов до 24,5%

Кредит&Депозит
15
В банковском секторе сократилась доля неработающих кредитов до 24,5%
В банковском секторе сократилась доля неработающих кредитов до 24,5%
По состоянию на 1 ноября 2025 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе сократилась до 24,5%. Это на 5,8 п. п. меньше по сравнению с показателем на начало года.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Что повлияло на сокращение неработающих кредитов

Определяющим фактором сокращения доли NPL в январе — октябре 2025 года стал рост объема новых кредитов лучшего качества.
Валовой объем кредитов в банковской системе за этот период вырос на 216,4 млрд грн или на 16,7% до 1,515 трлн грн. В то же время, объем неработающих кредитов сократился за этот период на 22,7 млрд грн, или на 5,8%.
Доля NPL физических лиц за 10 месяцев 2025 года снизилась на 1,9 и. п. до 12,6%, бизнеса — на 7,4 и. п. до 31,6%.
Без учета долгов бывших собственников АО КБ «ПриватБанк» и старых долгов государственных банков доля NPL по состоянию на 1 ноября 2025 года составляет 19,2% в государственных банках и 13,9% - в банковской системе.
В банковском секторе сократилась доля неработающих кредитов до 24,5%
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems