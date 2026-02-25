Новые правила игры для МФО: что обсуждали участники рынка и регулятор на FinYear Сегодня 19:15 — Кредит&Депозит

Участники небанковского финансового рынка – СЕО «ШвидкоГроші» Александр Холод и представитель компании Monto Владислав Бурма

В 2025 г. произошла значительная трансформация небанковского финансового сектора. После масштабной очистки рынка регулятор перешел к этапу углубления требований. В то же время, бизнес ожидает предсказуемости правил игры.

О главных изменениях, рисках и вызовах участники рынка и регулятор побеседовали во время конференции FinYear, состоявшейся в Киеве 20 февраля.

Евроинтеграционный вектор и разделение МФО

Ключевым направлением дальнейшей трансформации регуляторного поля небанковских финансовых учреждений остается имплементация европейских стандартов. Подробно о них рассказал директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений Национального банка Сергей Савчук.

Среди основных регуляторных достижений и изменений за 2025 год в сегменте финансовых компаний он выделил, в частности, введение критериев значимости финансовых компаний.

«Мы последовательно реализуем подход к внедрению риск-ориентированного и пропорционального надзора за финансовыми компаниями, в частности, в зависимости от их размера и места на рынке. Соответственно разделение финансовых компаний на значимые и другие создает основу для дальнейшей дифференциации регуляторных требований и осуществления надзора с учетом роли и влияния каждой финансовой компании на рынок», — рассказал Савчук.

Для чего это? Для тех финансовых компаний, которые занимают неведущие места на рынке, например не имеют значительной доли активов, в отношении них Национальный банк не будет осуществлять постоянное взаимодействие, как в случае со значимыми финансовыми компаниями. В то время как для значимых финансовых компаний такое взаимодействие будет более регулярным.

Пруденциальные требования, капитал и акцент на предоставлении финансовых услуг

Рассказывая об основных достижениях за 25 год, представитель регулятора также выделил, в частности, внесенные изменения в Положение о пруденциальных требованиях к финансовым компаниям. Согласно им были повышены требования к капиталу и введены ограничения по осуществлению хозяйственной деятельности.

«Подчеркну, что основной целью этих изменений было закрепление статуса финансовых компаний как профессиональных участников финансового рынка и недопущение ситуации, когда лицензию имеют компании, которые преимущественно ведут деятельность в других сферах: обслуживания и сервиса, сдачи объектов недвижимого имущества в аренду, а финансовую лицензию имеют для „красоты“, для портфеля, а в реальности финансовые услуги не предоставляют», — объяснил Савчук.

Также НБУ повысил требования к системе управления финансовыми компаниями. В частности, в конце 2025 года вынесли на обсуждение с рынком изменения, направленные на приведение системы управления финансовых компаний в соответствие с глобальными стандартами внутреннего аудита. Эти изменения были приняты в начале февраля текущего года.

Четкие дедлайны для рынка в 2026 году

Отвечая на вопрос о планах на 2026 год, представитель регулятора особо подчеркнул необходимость для финансовых компаний учесть четко определенные дедлайны на этот год.

«В частности, до конца марта 2026 года все финансовые компании должны провести селф-скрининг на предмет соответствия уточненным требованиям системы внутреннего аудита. В случае если по результатам селф-скрининга выявлены определенные несоответствия, до конца мая финансовые компании будут обязаны доработать собственные внутренние документы с целью соответствия глобальным стандартам внутреннего аудита. До конца сентября есть время для того, чтобы обеспечить полное приведение деятельности в соответствие с последними изменениями в части внедрения требований глобальных стандартов внутреннего аудита», — подчеркнул представитель регулятора.

Также, по его словам, в 2025 году был создан своеобразный «переходный» мост между финансовыми компаниями и платежными учреждениями, что позволило изменить статус финансовых компаний, оказывающих платежные услуги, на платежные учреждения. С соответствующей просьбой обращались несколько участников рынка.

Очистка рынка и предотвращение системных рисков

Модератор дискуссии, народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк подняла вопрос о чрезмерной жесткости подходов Национального банка как регулятора и определенной непредсказуемости регуляторных процессов для бизнеса.

По ее словам, в прошлом году было выведено с рынка достаточно много небанковских финучреждений. Поэтому возникает вопрос о диалоге между регулятором и бизнесом — чтобы компании могли предусматривать для себя регуляторную деятельность НБУ.

Савчук пояснил, что основное недовольство выражают компании, не отвечающие требованиям. По его словам, сейчас на финансовом рынке произошла стабилизация — действительно есть уменьшение количества участников, поэтому на рынке остались только профессионалы, которые отвечают лицензионным условиям и не нарушают законодательство.

«О планах… хочется успокоить, что каких-то радикально существенных и резких движений в части изменения регулирования финансовых компаний в настоящее время напрямую не планируется «, — отметил Савчук.

Относительно усиления диалога с рынком и внедрения новаций Савчук призвал к созданию единой ассоциации или конфедерации финансовых компаний. По его словам, в настоящее время действует большое количество объединений, в результате чего по одному и тому же вопросу регулятор может получать более 400 обращений от разных компаний. Он подчеркнул готовность Национального банка проводить коммуникационные диалоги и выслушивать участников рынка.

Предельные ставки для МФО и «токсичные» кредиты

После введения предельной ставки для МФО и переформатирования бизнес-моделей, рынок столкнулся с новыми вызовами — в частности, в сфере урегулирования задолженности и работы с проблемными кредитами.

СЕО «ШвидкоГроші» Александр Холод рассказал о влиянии предельной ставки на развитие рынка, отметив, что это был важный этап, заставивший компании поднять качество операционных процессов и перестроить рисковые системы.

«Если раньше рынок мог компенсировать отдельные недостатки и внутренние неэффективности, используя цену и уровень процентной ставки, то после перехода к новым моделям с ограничением ставки до 1% компании были вынуждены провести основательную внутреннюю трансформацию. С одной стороны, это подразумевало повышение качества операционных процессов для сбалансирования доходности и эффективности. С другой — перестройка систем управления рисками с учетом работы в условиях пониженной ставки. Для многих компаний этот переход оказался болезненным: часть игроков покинула рынок, другие — сократили объемы деятельности… Однако это дало сильный толчок перестроить свои модели», — говорит Холод.

Он отметил положительные тенденции: клиенты, имея меньшую ставку по кредитам, получают больше суммы кредитов и пользуются ими дольше, строя перспективы на несколько месяцев вперед.

Холод сообщил, что уровень NPL даже немного снизился благодаря системной работе компаний. Также он напомнил, что в марте 2025 года значительные финансовые компании подписали меморандум об ответственном кредитовании — это значительно уменьшило объем рисковых операций внутри и повысило лояльность.

Директор по маркетингу в FinTech сфере, представитель компании Monto Владислав Бурма поддержал инициативы НБУ и ВРУ по прозрачности рынка, но выразил обеспокоенность превращением МФО в «маленькие банки с дополнительными нагрузками».

«Это отчасти хорошо для клиента, но есть нюанс — все-таки мы не совсем банки. У нас своя целевая аудитория — к нам обращаются клиенты, банки которых не рассматривают. Потому у нас своя уникальная, скажем так, бизнес-модель», — отметил Бурма.

Он подчеркнул, что новые правила и постановления, учитывая процентную ставку 1%, лимиты 40 тыс. гривен и условия войны, создают значительную нагрузку на бизнес, влияющую на качество и количество принятия решений, то есть на количество клиентов, которых можно обслуживать.

«Здесь прослеживается прямая взаимосвязь: если регуляторные изменения влияют на бизнес, это неизбежно отображается и на конечном потребителе. Чем больше нагрузка и количество нововведений без надлежащих инструментов для их реализации, тем меньше клиентов компании способны обслуживать, а значит, меньше людей получают доступ к финансированию со стороны частного сектора. Поэтому мы выступаем за конструктивный диалог и взвешенный баланс между регулированием и возможностями рынка», — заявил представитель компании Monto.

СЕО ООО «Авентус Украина» Владимир Довгаль выразил мнение, что Национальный банк в 2020 году спас рынок потребительского кредитования, введя ограничение процентной ставки.

Он отметил, что введение ограничений параллельно с требованиями по этическому поведению улучшило качество предоставления услуг. В то же время с ограничениями в отношении лимитов и методов верификации, компании «будто застряли в маленьком сегменте».

Довгаль отметил, что все игроки ограничили выдачи наиболее рисковым категориям клиентов, органично работающим за счет снижения процентной ставки.

Относительно регуляции спикер отметил, что Нацбанк выделил значимые компании.

«Определенное преимущество в этих условиях получили меньшие игроки, ведь на них направлено меньше регуляторного фокуса и внимания, и это уже заметно на практике. В частности, по статистике НБУ, значимые компании постепенно теряют долю рынка по количеству выданных кредитов, тогда как доля более мелких компаний растет.

В то же время, на ситуацию стоит смотреть с оптимизмом. Если регулятор стимулирует нас к максимальной комплаентности и соблюдению принципов корпоративного управления, то это фактически подталкивает рынок к более высокому развитию. В итоге выбор небольшой: либо становиться еще более похожими на банки по стандартам работы, либо менять бизнес-модель или даже сферу деятельности — других реалистичных альтернатив фактически нет", — рассказал Довгаль.

Постановление № 185: преждевременный шаг или логический этап

Отдельной темой стала эффективность и своевременность применения постановления № 185 НБУ, которое распространяется как на банки, так и на МФО. В 2025 году банки уплатили 1,5 млрд грн штрафов, небанковские учреждения — 300 млн грн.

По словам Александра Холода, это постановление было довольно сложно воспринято рынком, но здесь стоит смотреть шире.

«Мы только что говорили о том, что должны перестроить собственные процессы под настройки, под ограниченные ставки. Мы говорили о повышении уровня финансового мониторинга. Мы говорили о том, что мы проходим проверки Национального банка, требующего определенных стандартов, похожих на банковские, но еще не банковские. Поэтому 185-е постановление, с одной стороны, возможно и рано [было введено — Ред]. Но рано или поздно оно должно было родиться. Поэтому мне кажется, что оно было своевременным. Возможно, нам нужно было больше времени на его адаптацию, а возможно, нам нужно было перестраивать и формировать со стороны рынка какое-то дополнительное обучение, системное обучение. Больше выходить к регулятору с диалогом при формировании и разъяснении», — отметил СЕО «ШвидкоГроші».

По его мнению, это шаг, позволяющий институциональному рынку и финансовым компаниям расти и становиться больше.

В то же время представитель компании Monto Владислав Бурма отметил необходимость адаптации к новым правилам.

«Если нас тянут в сторону банковской стандартизации, то, пожалуй, стоит учесть и то, что современные банки по всему миру шли к своим стандартам много лет. И конечно, что регуляция необходима. Но все же мы выступаем за адаптацию по времени — за адаптацию этой скорости, потому что порой эта скорость непостижима или почти непостижима с какими-то бизнес-процессами», — говорит Бурма.

