0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Количество небанковских финучреждений в августе уменьшилось — обзор НБУ

Казна и Политика
2
Количество небанковских финучреждений в августе уменьшилось — обзор НБУ
Количество небанковских финучреждений в августе уменьшилось — обзор НБУ
Количество участников небанковского финансового рынка в августе уменьшилось с 799 до 791. Количество банков осталось неизменным — 60.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
По данным НБУ, в течение августа из реестров принудительно были исключены семь финансовых учреждений: пять финансовых компаний, один рисковый страховщик и один ломбард.
Еще два кредитных союза и один страховой брокер были исключены из реестров по инициативе заявителей. В то же время были включены в реестры два страховых брокера.
Кроме того, в августе НБУ аннулировал принудительно лицензии трем финансовым компаниям, одному рисковому страховщику и одному ломбарду. Были аннулированы добровольно (на основании поданного заявления) лицензии двум финансовым компаниям и двум кредитным союзам.
По состоянию на 1 сентября на рынке небанковских финансовых услуг работали:
  • 418 финансовых компаний (было 423);
  • 50 страховщиков non-life (было 51);
  • 10 life-страховщиков (количество не изменилось);
  • один страховщик со особым статусом;
  • 104 ломбарда (было 105);
  • 88 кредитных союзов (было 90);
  • один лизингодатель (количество не изменилось);
  • 45 страховых брокеров (было 44);
  • 74 коллекторских компании (количество не изменилось).
На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, с учетом государственных (количество не изменилось) и 10 международных (количество не изменилось).
В то же время на рынке поставщиков финансовых платежных услуг работают 17 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи.
К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 48 коммерческих агентов (количество не изменилось) и 32 технологических оператора платежных услуг (было 31), информирует НБУ.
По материалам:
Finance.ua
НБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems