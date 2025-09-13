Количество небанковских финучреждений в августе уменьшилось — обзор НБУ Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Количество небанковских финучреждений в августе уменьшилось — обзор НБУ

Количество участников небанковского финансового рынка в августе уменьшилось с 799 до 791. Количество банков осталось неизменным — 60.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ, в течение августа из реестров принудительно были исключены семь финансовых учреждений: пять финансовых компаний, один рисковый страховщик и один ломбард.

Еще два кредитных союза и один страховой брокер были исключены из реестров по инициативе заявителей. В то же время были включены в реестры два страховых брокера.

Кроме того, в августе НБУ аннулировал принудительно лицензии трем финансовым компаниям, одному рисковому страховщику и одному ломбарду. Были аннулированы добровольно (на основании поданного заявления) лицензии двум финансовым компаниям и двум кредитным союзам.

По состоянию на 1 сентября на рынке небанковских финансовых услуг работали:

418 финансовых компаний (было 423);

50 страховщиков non-life (было 51);

10 life-страховщиков (количество не изменилось);

один страховщик со особым статусом;

104 ломбарда (было 105);

88 кредитных союзов (было 90);

один лизингодатель (количество не изменилось);

45 страховых брокеров (было 44);

74 коллекторских компании (количество не изменилось).

На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, с учетом государственных (количество не изменилось) и 10 международных (количество не изменилось).

В то же время на рынке поставщиков финансовых платежных услуг работают 17 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 48 коммерческих агентов (количество не изменилось) и 32 технологических оператора платежных услуг (было 31), информирует НБУ.

