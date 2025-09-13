Количество небанковских финучреждений в августе уменьшилось — обзор НБУ
Количество участников небанковского финансового рынка в августе уменьшилось с 799 до 791. Количество банков осталось неизменным — 60.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
По данным НБУ, в течение августа из реестров принудительно были исключены семь финансовых учреждений: пять финансовых компаний, один рисковый страховщик и один ломбард.
Еще два кредитных союза и один страховой брокер были исключены из реестров по инициативе заявителей. В то же время были включены в реестры два страховых брокера.
Кроме того, в августе НБУ аннулировал принудительно лицензии трем финансовым компаниям, одному рисковому страховщику и одному ломбарду. Были аннулированы добровольно (на основании поданного заявления) лицензии двум финансовым компаниям и двум кредитным союзам.
По состоянию на 1 сентября на рынке небанковских финансовых услуг работали:
- 418 финансовых компаний (было 423);
- 50 страховщиков non-life (было 51);
- 10 life-страховщиков (количество не изменилось);
- один страховщик со особым статусом;
- 104 ломбарда (было 105);
- 88 кредитных союзов (было 90);
- один лизингодатель (количество не изменилось);
- 45 страховых брокеров (было 44);
- 74 коллекторских компании (количество не изменилось).
На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, с учетом государственных (количество не изменилось) и 10 международных (количество не изменилось).
В то же время на рынке поставщиков финансовых платежных услуг работают 17 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи.
К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 48 коммерческих агентов (количество не изменилось) и 32 технологических оператора платежных услуг (было 31), информирует НБУ.
