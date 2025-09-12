Великобритания объявила о зимней помощи Украине на 142 млн фунтов Сегодня 12:40 — Казна и Политика

Великобритания объявила о зимней помощи Украине на 142 млн фунтов

Министр иностранных дел Великобритании Еветт Купер в пятницу совершит первый заграничный визит в должности. Во время поездки в Киев она подтвердит поддержку Украины и объявит пакет зимней помощи на сумму 142 млн фунтов стерлингов (около 193 млн долларов).

Визит проходит на фоне напряжения после того, как российские беспилотники нарушили воздушное пространство НАТО в Польше. Кроме того, накануне правительство Великобритании сообщило о планах начать массовое производство дронов-перехватчиков украинской разработки. Они должны усилить оборону от ракетных и беспилотных атак в рамках более широкой программы совместного производства вооружения между Лондоном и Киевом.

Купер планирует провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским и другими чиновниками. По данным правительства, она еще раз подчеркнет готовность Британии помогать Украине в защите от российской агрессии.

«Безопасность Украины является ключевой для безопасности Великобритании», — заявила министр.

Финансирование станет частью программы поддержки, которую Лондон объявил еще в июне. В частности, предусмотрено 100 млн фунтов гуманитарной помощи для прифронтовых регионов и 42 млн фунтов на ремонт и защиту критической энергетической инфраструктуры, которая подвергается российским ударам.

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гили во время визита в Киев 3 сентября сообщил , что более 1 миллиарда фунтов военной помощи для Украины было профинансировано за счет замороженных российских активов.

Великобритания продлила действие программы Ukraine Permission Extension еще на 24 месяца, заявила ранее Иветт Купер. По ее словам, правительство стремится и дальше обеспечивать украинцам, получившим защиту в стране, возможность жить в безопасных и легальных условиях.

