Зеленский уверен, что Украина получит замороженные средства рф

Казна и Политика
30
Украина рассчитывает на положительное решение ЕС об использовании замороженных российских активов для покрытия бюджетного дефицита.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на онлайн-брифинге, сообщает «Европейская правда».
По его словам, Киев пока не знает, в каком формате может быть принято решение, однако его важность для украинских финансов не вызывает сомнений.

Позиция Украины

Президент подчеркнул, что вопрос использования российских средств будет одним из ключевых во время встреч с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом Европейского совета Антониу Кошту.
Он подчеркнул, что все европейские лидеры осознают необходимость принятия соответствующего решения, ведь замороженные активы государства, нанесшего значительный ущерб Украине, должны работать на ее восстановление.
Читайте также: Судьба замороженных активов рф: на что может рассчитывать Украина
Зеленский заявил, что у Украины будут серьезные финансовые проблемы в случае, если средства не будут привлечены.
«Мы рассчитываем на эти деньги. Я не знаю, будет ли это репарационный кредит, или это будет альтернатива — это зависит от единства Европы и от некоторых скептиков. Но я уверен, что этот вопрос будет решен… Лидеры понимают, что Украина без этих денег не сможет. А уж источник (путь выделения. — Ред.) этих денег — это вопрос к Европе», — объяснил президент.
По словам президента, полученные средства могут быть направлены на восстановление страны или на нужды обороны, если война будет продолжаться.
Напомним, Бельгия неоднократно выражала сомнения в использовании замороженных активов, ведь наибольшая часть (около €180 млрд) хранится в брюссельском клиринговом доме Euroclear. Страна опасается, что может быть вынуждена возместить эти средства, если россия выиграет суд. москва, в свою очередь, предупреждает о возможных «зеркальных» ответных мерах.
Ранее Finance.ua писал, что Европейская комиссия представила два варианта финансирования Украины в 2026—2027 годах. Средства нужны, чтобы помочь Украине покрыть финансовые потребности в течение двух лет: поддержать госбюджет, укрепить оборонную промышленность, а также продолжить интеграцию Украины в европейскую оборонно-промышленную базу.
В Еврокомиссии вышли на два решения:
  • предоставить заем от ЕС, который будет опираться на бюджет ЕС («запас»);
  • репарационный кредит, по которому можно будет занимать остатки наличных денег в финансовых учреждениях ЕС, которые сберегают «замороженные» активы Центробанка россии.
По материалам:
Finance.ua
Зеленский
Payment systems