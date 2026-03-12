«Вывод азартных игр из тени»: Минцифры предлагает изменить налоги на игорный бизнес Сегодня 14:05 — Казна и Политика

Налог на игорный бизнес может быть установлен на уровне 18%

Министерство цифровой трансформации предлагает пакет законодательных изменений, который должен внедрить цифровой контроль игровой индустрии и новую систему налогообложения отрасли.

Закон об азартных играх

Один из законопроектов предусматривает изменение подхода к регулированию игровой индустрии от формального надзора к постоянному цифровому мониторингу.

Среди основных предложений:

обязанность организаторов азартных игр отслеживать игровое поведение и реагировать на признаки рисковой зависимости;

возможность для игроков устанавливать персональные лимиты и самоограничения;

введение четкой системы ответственности для лицензиатов. В частности, за формальные нарушения предусматривается штраф и требование их устранить, а за серьезные — аннулирование лицензии.

Ожидается, что такие изменения будут способствовать более прозрачному и подотчетному функционированию рынка, уменьшению теневого сегмента и росту бюджетных поступлений.

Налоговые изменения

Отдельный законопроект касается обновления налоговой модели для игорного бизнеса.

В настоящее время в Украине одновременно применяются налог на доход от игорной деятельности и налог на прибыль предприятий, что фактически приводит к двойному налогообложению одной экономической базы.

Кроме того, налог на выигрыш сегодня начисляется с полной суммы выплаты без учета ставки игрока. То есть человек платит его даже из собственных денег, которые только что внес в игру. Это уже привело к десяткам судебных тяжб на миллиарды гривен и не способствует детенизации отрасли.

Предлагается:

установить единую ставку налога на доход от организации азартных игр — 18%;

устранить двойное налогообложение;

определить, что налог с выигрышей уплачивается с реального дохода игрока — разницы между внесенными средствами и выигрышами;

сверять налоговую отчетность бизнеса с данными Государственной системы онлайн-мониторинга;

назначать налоговые проверки в случае значительного расхождения в данных.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Украине начал работу новый государственный регулятор рынка азартных игр — агентство «ПлейСити». Его цель — сделать рынок азартных игр и лотерей прозрачным и контролируемым. Ежегодно государственный бюджет теряет до 10 млрд грн налогов из-за теневого рынка азартных игр и лотерей. Детенизация сферы даст значительный прирост в налогах, которые затем будут направлены на усиление обороноспособности страны.

Первые многомиллионные взыскания по штрафам за рекламу азартных игр уже можно найти в Едином реестре должников. В общей сложности 13 блогеров и 1 Telegram-канал получили штрафы от Государственного агентства по контролю игорного и лотерейного бизнеса в Украине PlayCity за рекламу онлайн-казино.

