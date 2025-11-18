Налоги от игорного бизнеса почти не выросли за 10 месяцев — Гетманцев
Игорный бизнес увеличил уплату налогов на 0,2% до 14,6 млрд гривен за 10 месяцев.
Об этом сообщил депутат Верховной Рады, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в facebook.
«За 10 месяцев 2025 года игорный бизнес уплатил в бюджет 14,6 млрд гривен налогов. Это всего на 0,34 млрд гривен (+0,2%) больше, чем за тот же период прошлого года. Но реальный ли это вывод отрасли из тени? К сожалению — нет», — написал он.
Уменьшилась уплата именно НДФЛ с выигрышей (-0,16 млрд гривен до 2024) и налога на доход от азартных игр (-0,12 млрд гривен чем в прошлом году), притом что сумма выручек в отрасли растет.
В октябре 2025 года зафиксировано почти 5,2 млрд гривен выручки — это на 8,4% больше, чем в декабре 2024-го, и самый высокий показатель за весь период фискализации.
Гетманцев подчеркнул, что вопрос масштабных схем уклонения в отрасли остается открытым.
Бюджет ежегодно теряет около 20 млрд гривен из-за:
- занижения показателей выплаченных выигрышей;
- манипуляций с доходами в декларациях по налогу на прибыль;
- замены понятий «выигрыш» и «возврат».
Он призвал Налоговую службу и БЭБ навести порядок на игорном рынке и обеспечить дополнительные поступления в бюджет за счет детенизации отрасли, а плательщиков — к сознательному соблюдению законодательства и полноты уплаты налогов.
