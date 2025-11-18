0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Налоги от игорного бизнеса почти не выросли за 10 месяцев — Гетманцев

18
Налоги от игорного бизнеса почти не выросли за 10 месяцев — Гетманцев
Налоги от игорного бизнеса почти не выросли за 10 месяцев — Гетманцев
Игорный бизнес увеличил уплату налогов на 0,2% до 14,6 млрд гривен за 10 месяцев.
Об этом сообщил депутат Верховной Рады, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в facebook.
«За 10 месяцев 2025 года игорный бизнес уплатил в бюджет 14,6 млрд гривен налогов. Это всего на 0,34 млрд гривен (+0,2%) больше, чем за тот же период прошлого года. Но реальный ли это вывод отрасли из тени? К сожалению — нет», — написал он.
Уменьшилась уплата именно НДФЛ с выигрышей (-0,16 млрд гривен до 2024) и налога на доход от азартных игр (-0,12 млрд гривен чем в прошлом году), притом что сумма выручек в отрасли растет.
В октябре 2025 года зафиксировано почти 5,2 млрд гривен выручки — это на 8,4% больше, чем в декабре 2024-го, и самый высокий показатель за весь период фискализации.
Гетманцев подчеркнул, что вопрос масштабных схем уклонения в отрасли остается открытым.
Бюджет ежегодно теряет около 20 млрд гривен из-за:
  • занижения показателей выплаченных выигрышей;
  • манипуляций с доходами в декларациях по налогу на прибыль;
  • замены понятий «выигрыш» и «возврат».
Он призвал Налоговую службу и БЭБ навести порядок на игорном рынке и обеспечить дополнительные поступления в бюджет за счет детенизации отрасли, а плательщиков — к сознательному соблюдению законодательства и полноты уплаты налогов.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems