0 800 307 555
АМКУ рассматривает возможный сговор в аукционе по продаже земельного участка во Львовской области

Возбуждено дело о возможном сговоре в аукционе по продаже земельного участка во Львовской области.
Об этом сообщает АМКУ.
28 апреля 2026 года Западное межобластное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начало рассмотрение дела по признакам совершения обществом с ограниченной ответственностью «Логистическая компания «Запад Ресурс» и обществом с ограниченной ответственностью «ГринХауз Компани» нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.
Во время осуществления мероприятий государственного контроля по созданию конкурентной среды и защиты экономической конкуренции Отделение установило, что указанные субъекты хозяйствования принимали участие в трехраундовом английском аукционе по лоту «Продажа земельного участка несельскохозяйственного назначения, площадью 0,6438 га, кадастровый номер: адресу:
  • Львовская область, Львовский район, г. Городок, улица Зарицкого, 32, категория земель — земли жилой и общественной застройки, целевое назначение — для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) (КВЦПО 02.01)", организованного в 2024 году Городецким городским советом.
В ходе предварительного исследования обстоятельств указанных аукционов Западное МТВ АМКУ выявило факты, свидетельствующие о согласованном поведении указанных участников. Ввиду этого начато рассмотрение дела.
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
