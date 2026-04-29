Украине необходимо утвердить налог на посылки, чтобы сохранить финансирование от МВФ — Reuters Сегодня 10:05

Украина зависит от международной помощи

Украина должна ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на международные посылки до 150 евро для сохранения своего финансирования на 8,1 млрд долларов от Международного валютного фонда. Очередной пересмотр программы запланирован на июнь.

Об этом сообщает Reuters.

Условия сотрудничества с МВФ

Украина зависит от международной помощи для покрытия бюджетных нужд и финансирования войны с россией. Большинство многолетних программ финансирования предусматривают проведение реформ в сфере управления и изменений в фискальном законодательстве.

В июне МВФ будет оценивать, выполняет ли Украина установленные цели. Среди требований — расширение фискальной базы.

«Посылки стали одним из ключевых вопросов. Без принятия этого закона пересмотр может не состояться, что возымеет негативные последствия», — отметил источник в комментарии Reuters.

В случае срыва программы с МВФ, Украина не сможет получать финансирование от Европейской комиссии, добавил источник.

Посылки стоимостью до 150 евро (175,54 доллара) не облагаются НДС. По оценкам Министерства финансов, введение налога может приносить около 10 млрд грн (227,53 млн долларов) ежегодно.

Соответствующий законопроект уже подан в парламент, однако его не рассмотрели из-за отсутствия поддержки среди депутатов.

В Минфине отмечают, что новые правила не усложнят отправку и получение посылок из-за границы для граждан.

Некоммерческие отправления стоимостью до 45 евро не будут облагаться налогом. В то же время введение НДС не планируется раньше 2027 года.

Политические дискуссии и позиция правительства

В последнее время парламент не поддержал ряд законопроектов, необходимых для получения международного финансирования. Среди них — инициатива по введению НДС для самозанятых лиц, которая является одним из маяков МВФ.

Часть депутатов заявили о нежелании поддерживать непопулярные решения, которые заставили правительство вернуться к переговорам с фондом.

После переговоров с представителями МВФ в Вашингтоне в середине апреля премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что стороны согласились, что введение этого налога «неконструктивно». Украина будет искать альтернативные решения.

«Это сложный вопрос для принятия в 2026 году, и его могут отложить на более поздний срок», — сообщил источник, добавив, что консультации продолжаются.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Международный валютный фонд пока не требует от Украины введения налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Как заявила премьер-министр Юлия Свириденко, МВФ с пониманием отнесся к чувствительности введения НДС для ФЛП — как для общества, так и для парламента. «Во время Весеннего собрания мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно сенситивная тема и неконструктивная идея, как и говорил об этом президент Зеленский неоднократно представителям МВФ», — добавила она.

Также мы рассказывали , что Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект об отмене лимита в 150 евро на беспошлинный ввоз посылок из-за границы. Это решение является одним из «маяков» МВФ. Ключевые детали:

этот проект вносит изменения в Налоговый кодекс, в то время как основные изменения в Таможенный кодекс будут внесены через другой законопроект (№ 12360);

правительство рассчитывает привлечь в бюджет дополнительно к 10 млрд грн;

система начнет работать только тогда, когда будет принято решение правительства. Это произойдет значительно позже января 2027 года, поскольку сейчас даже не выделены средства на разработку системы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.