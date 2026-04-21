Когда Украина перестанет зависеть от кредитов — прогноз МВФ до 2030 года

Стратегия достижения долговой устойчивости базируется на четырех ключевых элементах

Четырехлетняя программа расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда предусматривает достижение Украиной устойчивого платежного баланса и долговой стабильности к моменту ее завершения в феврале 2030 года. Это должно позволить стране функционировать без дальнейших программ МВФ и внешней финансовой поддержки.

Об этом заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер во время пресс-конференции в Вашингтоне, передает «Интерфакс-Украина».

Четыре составляющих стратегии

По словам Каммера, стратегия достижения долговой устойчивости базируется на четырех ключевых элементах.

Первый — нужно со временем наращивать доходную способность украинского правительства. Это важно как для текущего момента, так и для реконструкции и среднесрочной перспективы. «Это выходит за рамки устойчивости долга, потому что мы знаем: Украина становится современным европейским государством, поэтому нам нужны будут доходы, чтобы оказывать социальные услуги, которых ждут ее граждане», — отметил представитель МВФ.

Второй — сокращение расходов. Украинское правительство чрезвычайно дисциплинировано и сосредотачивается только на приоритетных мерах по расходам.

Третий элемент — значительный объем внешнего финансирования, которое сопровождается определенными условиями. «У нас есть большой компонент внешнего финансирования, и в этом финансировании есть глубокая обусловленность, также помогающая в достижении целевого показателя устойчивости долга», — пояснил Каммер.

Четвертый — продолжение реструктуризации государственного долга, которую Украина уже начала. «Вот почему мы ожидаем, что в конце программы долг будет приемлемый, если мы достигнем этих целей», — подытожил Каммер.

Динамика государственного долга

Совокупный государственный долг Украины в 2025 году вырос до нового исторического максимума: в долларовом измерении — на $47,27 млрд, или на 28,5%, — до $213,33 млрд, в гривневом — на 2 трлн 61,7 млрд грн, или на 29,5% - до 9 трлн.

Совокупный внешний госдолг Украины в 2025 году увеличился на 47,5%, или на $45,51 млрд — до $160,39 млрд, тогда как совокупный внутренний — на 5,6%, или на 104,1 млрд грн — до 1 трлн 967,2 млрд грн.

Согласно оценкам, на которых в конце февраля этого года была утверждена новая программа EFF для Украины, государственный долг за 2026 год вырастет со 108,7% ВВП до 122,6% ВВП, тогда как к началу 2025 года он составлял 89,7% ВВП, на конец 2027 года — 77,7% ВВП.

В следующем году ожидается увеличение государственного долга до пикового уровня 137,1% ВВП, после чего в 2028 году он сократится до 135,5% ВВП, в 2029 — до 131,9% ВВП, в 2030 — до 125,7% ВВП.

