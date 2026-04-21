Когда Украина перестанет зависеть от кредитов — прогноз МВФ до 2030 года

Казна и Политика
Стратегия достижения долговой устойчивости базируется на четырех ключевых элементах
Четырехлетняя программа расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда предусматривает достижение Украиной устойчивого платежного баланса и долговой стабильности к моменту ее завершения в феврале 2030 года. Это должно позволить стране функционировать без дальнейших программ МВФ и внешней финансовой поддержки.
Об этом заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер во время пресс-конференции в Вашингтоне, передает «Интерфакс-Украина».

Четыре составляющих стратегии

По словам Каммера, стратегия достижения долговой устойчивости базируется на четырех ключевых элементах.
Первый — нужно со временем наращивать доходную способность украинского правительства. Это важно как для текущего момента, так и для реконструкции и среднесрочной перспективы. «Это выходит за рамки устойчивости долга, потому что мы знаем: Украина становится современным европейским государством, поэтому нам нужны будут доходы, чтобы оказывать социальные услуги, которых ждут ее граждане», — отметил представитель МВФ.
Читайте также
Второй — сокращение расходов. Украинское правительство чрезвычайно дисциплинировано и сосредотачивается только на приоритетных мерах по расходам.
Третий элемент — значительный объем внешнего финансирования, которое сопровождается определенными условиями. «У нас есть большой компонент внешнего финансирования, и в этом финансировании есть глубокая обусловленность, также помогающая в достижении целевого показателя устойчивости долга», — пояснил Каммер.
Четвертый — продолжение реструктуризации государственного долга, которую Украина уже начала. «Вот почему мы ожидаем, что в конце программы долг будет приемлемый, если мы достигнем этих целей», — подытожил Каммер.

Динамика государственного долга

Совокупный государственный долг Украины в 2025 году вырос до нового исторического максимума: в долларовом измерении — на $47,27 млрд, или на 28,5%, — до $213,33 млрд, в гривневом — на 2 трлн 61,7 млрд грн, или на 29,5% - до 9 трлн.
Совокупный внешний госдолг Украины в 2025 году увеличился на 47,5%, или на $45,51 млрд — до $160,39 млрд, тогда как совокупный внутренний — на 5,6%, или на 104,1 млрд грн — до 1 трлн 967,2 млрд грн.
Читайте также
Согласно оценкам, на которых в конце февраля этого года была утверждена новая программа EFF для Украины, государственный долг за 2026 год вырастет со 108,7% ВВП до 122,6% ВВП, тогда как к началу 2025 года он составлял 89,7% ВВП, на конец 2027 года — 77,7% ВВП.
В следующем году ожидается увеличение государственного долга до пикового уровня 137,1% ВВП, после чего в 2028 году он сократится до 135,5% ВВП, в 2029 — до 131,9% ВВП, в 2030 — до 125,7% ВВП.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
МВФГосдолгФинансовая помощь
Также по теме
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
