0 800 307 555
ру
Украина договорилась об отсрочке выплат по государственному долгу

Казна и Политика
28
Обслуживание и погашение долга отсрочено до конца февраля 2030
Украина и Группа официальных кредиторов подписали Меморандум о взаимопонимании по отсрочке выплат по государственному и гарантированному государством долгу. Документ подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и уполномоченные представители стран-кредиторов, среди которых Канада, Франция, Германия, Япония, Италия, Нидерланды, Великобритания, США, а также Республика Корея.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
«Благодарен международным партнерам за конструктивную позицию и неизменную поддержку. Это решение критически важно для Украины, ибо позволяет существенно снизить долговую нагрузку на государственный бюджет. Отсрочка платежей создает возможность направить высвободившиеся финансовые ресурсы на первоочередные потребности государства, в частности финансирование обороны, социальной сферы и восстановления экономики», — отметил Сергей Марченко
Меморандум продлевает договоренности, достигнутые в 2022 и 2023 годах, и является частью международной финансовой поддержки Украины.
Документ предусматривает отсрочку платежей по государственному и гарантированному государством долгу, которые должны быть уплачены с февраля 2026 года.

Новые условия погашения долга

В соответствии с подписанным Меморандумом, обслуживание и погашение долга отсрочено до конца февраля 2030 года. Это решение согласовывается с новой программой Международного валютного фонда.
Погашение отсроченных сумм будет происходить по завершении этого периода равными полугодовыми платежами в течение 2035−2039 годов. Также предусмотрена капитализация процентов.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что по состоянию на конец февраля государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 213,18 млрд долларов, уменьшившись за месяц на 1,8 млрд долларов. В частности, государственный внешний долг сократился на 10,08 млрд грн (1,6 млрд долл.) — до 6 931,02 млрд грн (160,4 млрд долл.), государственный внутренний долг вырос на 16,97 млрд грн и по состоянию на 28 февраля составил 2 009,65 млрд гривен (46).
По материалам:
Finance.ua
ГосдолгМинфин
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems