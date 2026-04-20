Украина договорилась об отсрочке выплат по государственному долгу

Обслуживание и погашение долга отсрочено до конца февраля 2030

Украина и Группа официальных кредиторов подписали Меморандум о взаимопонимании по отсрочке выплат по государственному и гарантированному государством долгу. Документ подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и уполномоченные представители стран-кредиторов, среди которых Канада, Франция, Германия, Япония, Италия, Нидерланды, Великобритания, США, а также Республика Корея.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

«Благодарен международным партнерам за конструктивную позицию и неизменную поддержку. Это решение критически важно для Украины, ибо позволяет существенно снизить долговую нагрузку на государственный бюджет. Отсрочка платежей создает возможность направить высвободившиеся финансовые ресурсы на первоочередные потребности государства, в частности финансирование обороны, социальной сферы и восстановления экономики», — отметил Сергей Марченко

Меморандум продлевает договоренности, достигнутые в 2022 и 2023 годах, и является частью международной финансовой поддержки Украины.

Документ предусматривает отсрочку платежей по государственному и гарантированному государством долгу, которые должны быть уплачены с февраля 2026 года.

Новые условия погашения долга

В соответствии с подписанным Меморандумом, обслуживание и погашение долга отсрочено до конца февраля 2030 года. Это решение согласовывается с новой программой Международного валютного фонда.

Погашение отсроченных сумм будет происходить по завершении этого периода равными полугодовыми платежами в течение 2035−2039 годов. Также предусмотрена капитализация процентов.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что по состоянию на конец февраля государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 213,18 млрд долларов, уменьшившись за месяц на 1,8 млрд долларов. В частности, государственный внешний долг сократился на 10,08 млрд грн (1,6 млрд долл.) — до 6 931,02 млрд грн (160,4 млрд долл.), государственный внутренний долг вырос на 16,97 млрд грн и по состоянию на 28 февраля составил 2 009,65 млрд гривен (46).

