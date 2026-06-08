Украина получила €2,8 млрд в рамках Ukraine Facility
Украина получила седьмой транш финансовой помощи от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility в размере 2,8 млрд евро.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Денежные средства поступили в государственный бюджет после подтверждения Европейской Комиссией выполнения Украиной шагов Плана Украины и финального решения Совета Европейского Союза о выплате.
Шаги, которые выполнили раньше плана
При оценке выполнения Плана Украины в рамках седьмого транша впервые учтены шаги, которые удалось выполнить раньше установленных сроков.
Это стало возможным благодаря обновленной методологии Европейской Комиссии по частичным оплатам в рамках Ukraine Facility.
Речь идет о четырех шагах, запланированных на первый и второй кварталы 2026 года:
- законодательные изменения для улучшения урегулирования проблемных кредитов (шаг 5.5);
- утверждение Стратегии занятости населения (шаг 7.7);
- внедрение государственной поддержки агропроизводителям через Государственный аграрный реестр (шаг 12.6);
- запуск нормативной базы для функционирования Интегрированной системы электронной идентификации в соответствии с европейскими требованиями (шаг 14.4).
В рамках четвертого квартала 2025 года Украина выполнила 11 шагов Плана Украины, а также завершила три за предыдущие отчетные периоды.
Реализованные мероприятия охватили сферу государственного управления, верховенства права, жилищной политики, энергетики, регуляторной среды, развития стратегических ресурсов и климатической политики.
Как добавили в Министерстве финансов, по состоянию на конец мая 2026 года Украина выполнила 86 мероприятий Плана Украины, еще 65 находятся на разных этапах реализации.
«Поддержка в рамках Ukraine Facility остается одним из ключевых инструментов обеспечения макрофинансовой стабильности Украины и финансирования критически важных расходов бюджета в условиях полномасштабной войны. Последовательное выполнение Плана Украины демонстрирует нашу приверженность реформам, необходимым для восстановления страны, экономического развития и дальнейшей интеграции в Европейский Союз», — отметил министр.
Куда направят средства
Получение очередного транша в рамках Ukraine Facility подтверждает, что Украина сохраняет темп реформ даже в условиях полномасштабной войны. Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов государственного бюджета и поддержку восстановления страны", — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.
Помощь ЕС
Ukraine Facility — это беспрецедентная программа поддержки Украины в объеме около 50 млрд евро, рассчитанная на 2024−2027 годы. С начала ее реализации Украина уже привлекла более 29,5 млрд евро бюджетной поддержки, из которых более 10,6 млрд евро — в 2025 году.
Европейский Союз остается самым крупным партнером Украины в сфере бюджетной поддержки. С начала полномасштабного вторжения ЕС предоставил Украине 73,5 млрд евро финансовой помощи.
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