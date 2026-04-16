Стало известно, на что направят первый транш из €90 млрд Украине

Казна и Политика
ЕС может выделить первый транш уже во втором квартале 2026 года
Первый транш военной помощи Украине, которая будет передана в рамках кредита ЕС на сумму в 90 млрд евро, будет направлена ​​на закупку дронов украинского производства.
Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс на заседании комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны 15 апреля, передает Европейская правда.

Украинская оборонная продукция в приоритете

«На 2026 год Украина запросила оборонную помощь на общую сумму 28,3 млрд евро. Первый план поставки продукции сосредоточен на дронах от передовой оборонной промышленности Украины», — сообщил Кубилюс.
Он уточнил, что в отношении последующих планов поставок ЕС «ожидает большей вовлеченности европейской оборонной промышленности».

Когда ожидается финансирование

В Еврокомиссии уверены, что первый транш из 90 млрд для Украины поступит во втором квартале 2026 года.

Общий объем помощи на 2026 год

После того, как партия действующего премьер-министра Венгрии потерпела поражение на выборах 12 апреля, в Европейском Союзе надеются на скорейшее разблокирование кредита ЕС на сумму 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против россии.
Еврокомиссия предлагает предоставить Украине в 2026 году 45 млрд евро, из которых 16,7 млрд будут направлены на нужды украинского бюджета, а 28,3 млрд пойдут на украинскую армию, оборону и производство оружия.
По материалам:
Європейська правда
