Повышение зарплат военным: что предлагают Сегодня 16:00 — Личные финансы

Повышение зарплат военным: что предлагают

Минобороны Украины планирует пересмотреть денежное довольствие для военнослужащих.

Так, предлагают увеличить минимальные выплаты до более чем 30 тыс. грн. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Минобороны на Комитете Бюджета: у нас есть дефицит определенного финансового ресурса для денежного довольствия. Поэтому в конце года будут снова обращаться. Но повышение зарплат сейчас будет решаться по наличии ресурсов собственного бюджета. Сегодня будет завершена дискуссия и представлена ​​Правительству», — написал он.

По его словам, те, кто получает меньше всего (20 тыс.), должны получать хотя бы 30+ тыс. грн.

«Правительство работает над этим. Но так, чтобы это не влияло на другие тарифные разряды. Решение должно быть в ближайшее время», — пишет он. — Денег в бюджете недостаточно, поэтому надо повышать минимальную".

«Все то что я говорил: можно придумать формулу, каким образом сейчас поднять хотя бы на 10 тыс. грн минимальную зарплату», — резюмировала депутат.

Ранее Finance.ua писал , что в Верховной Раде предлагают установить гарантированный минимальный уровень денежного довольствия для военных.

Об этом говорится в законопроекте Если закон примут, их выплаты не смогут быть ниже 150% средней зарплаты в Украине и будут пересматриваться каждые три месяца.Об этом говорится в законопроекте № 15245 «О гарантированном базовом уровне денежного довольствия военных».

Что предлагают

Законопроектом предлагается принять отдельный закон «О гарантированном базовом уровне денежного довольствия военных». Документ предусматривает:

денежное довольствие военнослужащих будут пересматривать ежеквартально;

перерасчет будет производиться с первого числа месяца, следующего после завершения квартала;

размер выплат будут увеличиваться на коэффициент, равный 150% показателя роста средней заработной платы в Украине за предыдущий квартал ;

; денежное довольствие не может быть менее 150% средней зарплаты в Украине за квартал, предшествующий выплате.

Ранее речь шла о том, что повышение денежного довольствия военных возможно при условии эффективного перераспределения ресурсов. Об этом заявила экономист Центра экономической стратегии Александра Мироненко.

«Повышение денежного довольствия военных возможно, если эффективно перенаправить высвободившиеся ресурсы. Благодаря помощи партнеров значительную часть потребностей в закупке вооружения покроет ЕС, а значит, внутренние средства можно будет направить на денежное довольствие. Речь идет о €90 млрд помощи на 2026−2027 годы: €60 млрд — оборонная поддержка, еще €30 млрд — бюджетная. Важно, что эти денежные средства относят к доходам бюджета, а не как долг. Именно поэтому дефицит бюджета не растет, а сокращается — с 18,5% до 12,1% ВВП», — объясняет экономист.

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