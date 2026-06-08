Минэнерго выявило нарушения в деятельности «Волыньуголь» Сегодня 16:12 — Казна и Политика

В ходе аудита деятельности ГП «Волыньуголь» выявлен ряд нарушений, в частности, по распоряжению имуществом и выплате зарплат шахтерам.

«Результаты показали: государственное предприятие годами работало в интересах отдельных групп, а не государства и шахтеров. И пока долги по заработной плате работников росли, с предприятия убывало стратегическое имущество, производились сомнительные операции с оборудованием, а контроль за угольной продукцией был фактически утрачен», — подчеркнули в министерстве.

Среди выявленных нарушений — продажа критически важного оборудования шахты Бужанская по заниженным ценам и непрозрачным схемам. В 2024 году шахта продала за 3,3 млн грн оборудования, на приобретение и ремонт которого государство потратило 10,6 млн грн. В торгах участвовали две частные компании, связанные между собой через одно и то же лицо. Шахта полностью зависима от частной структуры, на оборудовании которой работает.

Кроме того, в Волыньугле обнаружили более 14 вагонов неучтенного угля на сумму более 5 млн грн. Ответственные лица отказались подписывать акт проверки и давать пояснения. Рядом работает мобильная обогатительная установка частной структуры, обрабатывающей уголь прямо на месте, и расположен породный отвал, выкупленный той же компанией, которая приобрела оборудование шахты Бужанская.

Согласно документам, частный бизнес арендовал на шахте 400 кв. метров, фактически использовал втрое больше.

Во время аудита также были зафиксированы безосновательные выплаты руководящему составу в то время, когда задолженность перед шахтерами и финансовое состояние предприятия ухудшалось.

«Так, надбавки за интенсивность труда аппарата управления составляли 2,46 млн грн. Более 1,4 млн грн направлено на оплату дистанционной работы работников без подтверждения выполненных работ, а еще 400 тыс. грн — насчитали и уплатили директору и бухгалтеру санатория „Шахтер“ в течение двух лет после продажи этого объекта».

При этом к началу мая этого года задолженность по заработной плате предприятия уже составляет более 137 млн ​​грн.

«Мы уже восстанавливаем контроль над предприятием, сменили руководство и обеспечили гарантированный сбыт угля для государственной генерации. Предпринимаются меры по погашению задолженности по заработной плате и оздоровлению предприятия», — подчеркнули в министерстве.

Укрінформ По материалам:

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