Комитет ВР поддержал изменения в госбюджет-2026 — детали Сегодня 15:40 — Казна и Политика

Комитет ВР поддержал изменения в госбюджет-2026 — детали

Комитет рекомендовал изменения в Бюджет-2026 во втором чтении и в целом.

Об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласа.

Это законопроект, который увеличивает расходы на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн, преимущественно на средства Ukraine Support Loan от Европейского Союза.

По ее словам, Комитет рекомендовал изменить ряд вещей в тексте правительства и действующем законе о Бюджете:

считать зарплату НАБУ по прожиточному минимуму 3328 грн, а не 3028 грн, без увеличения общих расходов Агентства,

поручить Правительству восстановить Дорожный фонд в 2027 году в размере 25%,

перераспределить 10 млн грн на аппарат Госрыбагентства (это не зарплата), без увеличения общих расходов Агентства,

+559,1 млн грн на аппарат Минэнерго, за счет Резервного фонда,

+127,5 млн грн на ликвидацию шахт, за счет Резервного фонда,

+46,1 млн грн на Госэнергонадзор, за счет Резервного фонда,

+599,1 млн грн Государственному агентству по управлению зоной отчуждения, в том числе 525,1 млн грн — на объект «Укрытие», за счет Резервного фонда

перераспределить 95 млн грн на аппарат Национального комитета спорта инвалидов, без увеличения общих расходов Минмолодежьспорта.

«Также народные депутаты проголосовали за выделение 1,4 млрд грн на выплаты для работников Службы судебной охраны» — написала она.

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