У лютому державний борг скоротився на 1,8 млрд доларів

У лютому державний і гарантований державою борг скоротився на 1,4 млрд гривень

Станом на кінець лютого державний і гарантований державою борг України становив 213,18 млрд доларів, зменшившись за місяць на 1,8 млрд доларів.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Зазначається, що станом на 28 лютого 2026 року державний і гарантований державою борг України становив 9 211,2 млрд грн, або 213,18 млрд дол., зокрема:

державний зовнішній борг — 6 931,02 млрд грн (75,25%), або 160,41 млрд дол. США;

державний внутрішній борг — 2 009,62 млрд грн (21,82%), або 46,1 млрд дол. США;

гарантований державою борг — 270,55 млрд грн (2,94%), або 6,26 млрд дол. США.

У лютому 2026 року державний і гарантований державою борг України зменшився на 1,41 млрд грн, при цьому в доларовому еквіваленті на 1,8 млрд дол.

Зокрема, державний зовнішній борг скоротився на 10,08 млрд грн (1,6 млрд дол.) — до 6 931,02 млрд грн (160,4 млрд дол.), державний внутрішній борг зріс на 16,97 млрд грн і станом на 28 лютого становив 2 009,62 млрд гривень (46,5 млрд дол.).

Гарантований державою борг у лютому зменшився на 8,29 млрд грн, а саме:

гарантований зовнішній борг зменшився на 8,25 млрд грн — до 207,87 млрд грн;

гарантований внутрішній борг зменшився на 0,04 млрд грн — до 62,68 млрд грн.

У Мінфіні зазначають, скорочення державного та гарантованого державою боргу в лютому відбулось внаслідок погашення боргових зобов’язань за кредитами країн-партнерів та переоцінки валютних зобов’язань через зміну обмінних курсів станом на кінець місяця порівняно з попереднім періодом.

У структурі кредиторів державного боргу переважають пільгові позики, отримані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав — 65,6%, частка державних цінних паперів, розміщених на внутрішньому ринку, становить 21,8%, на зовнішньому ринку — 9,2%, а позики від комерційних банків та інших фінансових установ — близько 3,4%.

Інфографіка: Мінфін

Станом на 28 лютого 2026 року середньозважена ставка державного боргу становила 4,53% проти 4,51% у січні 2026 року та 6,2% у лютому 2025 року. Водночас середньозважений строк до погашення становив 13,23 року проти 13,39 року в січні 2026 року та 11,7 року в лютому 2025 року.

Таким чином, у річному вимірі борговий портфель став дешевшим і довшим за строками погашення, що зменшує вартість його обслуговування та знижує ризики рефінансування у середньостроковій перспективі.

У валютній структурі державного і гарантованого державою боргу найбільша частка припадає на євро — 44,9%, далі — долар США (22,5%) і гривня (20,1%). Частки спеціальних прав запозичення (СПЗ) та інших валют — англійських фунтів стерлінгів, канадських доларів і японських єн — становлять 8,5% та 3,1% відповідно.

У лютому 2026 року Мінфін провів 12 аукціонів із розміщення ОВДП та залучив до державного бюджету 56,7 млрд грн в еквіваленті.

Також Міністерство фінансів провело один switch-аукціон на 10 млрд грн, що дозволило зменшити короткострокове навантаження на бюджет та оптимізувати структуру внутрішнього боргу.

За підсумками 2025 року співвідношення державного боргу до ВВП становило 98,15%. Без урахування кредитів ERA та боргу перед рф цей показник становив 86,3% до ВВП.

