0 800 307 555
укр
У лютому державний борг скоротився на 1,8 млрд доларів

Казна та Політика
418
У лютому державний і гарантований державою борг скоротився на 1,4 млрд гривень
Станом на кінець лютого державний і гарантований державою борг України становив 213,18 млрд доларів, зменшившись за місяць на 1,8 млрд доларів.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.
Читайте також
Зазначається, що станом на 28 лютого 2026 року державний і гарантований державою борг України становив 9 211,2 млрд грн, або 213,18 млрд дол., зокрема:
  • державний зовнішній борг — 6 931,02 млрд грн (75,25%), або 160,41 млрд дол. США;
  • державний внутрішній борг — 2 009,62 млрд грн (21,82%), або 46,1 млрд дол. США;
  • гарантований державою борг — 270,55 млрд грн (2,94%), або 6,26 млрд дол. США.
У лютому 2026 року державний і гарантований державою борг України зменшився на 1,41 млрд грн, при цьому в доларовому еквіваленті на 1,8 млрд дол.
Зокрема, державний зовнішній борг скоротився на 10,08 млрд грн (1,6 млрд дол.) — до 6 931,02 млрд грн (160,4 млрд дол.), державний внутрішній борг зріс на 16,97 млрд грн і станом на 28 лютого становив 2 009,62 млрд гривень (46,5 млрд дол.).
Гарантований державою борг у лютому зменшився на 8,29 млрд грн, а саме:
  • гарантований зовнішній борг зменшився на 8,25 млрд грн — до 207,87 млрд грн;
  • гарантований внутрішній борг зменшився на 0,04 млрд грн — до 62,68 млрд грн.
У Мінфіні зазначають, скорочення державного та гарантованого державою боргу в лютому відбулось внаслідок погашення боргових зобов’язань за кредитами країн-партнерів та переоцінки валютних зобов’язань через зміну обмінних курсів станом на кінець місяця порівняно з попереднім періодом.
Читайте також
У структурі кредиторів державного боргу переважають пільгові позики, отримані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав — 65,6%, частка державних цінних паперів, розміщених на внутрішньому ринку, становить 21,8%, на зовнішньому ринку — 9,2%, а позики від комерційних банків та інших фінансових установ — близько 3,4%.
Інфографіка: Мінфін
Станом на 28 лютого 2026 року середньозважена ставка державного боргу становила 4,53% проти 4,51% у січні 2026 року та 6,2% у лютому 2025 року. Водночас середньозважений строк до погашення становив 13,23 року проти 13,39 року в січні 2026 року та 11,7 року в лютому 2025 року.
Таким чином, у річному вимірі борговий портфель став дешевшим і довшим за строками погашення, що зменшує вартість його обслуговування та знижує ризики рефінансування у середньостроковій перспективі.
Читайте також
У валютній структурі державного і гарантованого державою боргу найбільша частка припадає на євро — 44,9%, далі — долар США (22,5%) і гривня (20,1%). Частки спеціальних прав запозичення (СПЗ) та інших валют — англійських фунтів стерлінгів, канадських доларів і японських єн — становлять 8,5% та 3,1% відповідно.
У лютому 2026 року Мінфін провів 12 аукціонів із розміщення ОВДП та залучив до державного бюджету 56,7 млрд грн в еквіваленті.
Також Міністерство фінансів провело один switch-аукціон на 10 млрд грн, що дозволило зменшити короткострокове навантаження на бюджет та оптимізувати структуру внутрішнього боргу.
За підсумками 2025 року співвідношення державного боргу до ВВП становило 98,15%. Без урахування кредитів ERA та боргу перед рф цей показник становив 86,3% до ВВП.
За матеріалами:
Finance.ua
Держборг
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems