Світовий борг сягнув нового рекорду

За рік світовий борг зріс до нового рекордного показника

Глобальний борг досяг нового історичного максимуму — 318 трлн доларів. Вперше з 2020 року зросло й співвідношення боргу до світового ВВП.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані звіту Інституту міжнародних фінансів (IIF).

Причиною називають уповільнення економічного зростання та високий рівень державних запозичень.

Борг зростає повільніше, але ризики залишаються

За рік світовий борг збільшився на 7 трлн доларів. Це менше ніж 50% від приросту 2023 року, коли очікування зниження ставок Федеральною резервною системою США призвели до сплеску запозичень.

Водночас IIF попереджає: фінансові ринки можуть негативно реагувати на країни з високими бюджетними дефіцитами. Так звані «захисники облігацій» здатні посилювати тиск на уряди через зростання вартості запозичень.

За даними Інституту, політична поляризація та слабка бюджетна дисципліна стають дедалі важливішими факторами для інвесторів.

Політичні ризики та приклади з Європи

Реакція ринків на фіскальну політику вже впливала на політичні процеси. У 2022 році напруження на ринку облігацій стало одним із чинників відставки прем’єр-міністра Великої Британії Liz Truss.

Подібний фінансовий тиск спостерігався і у Франції, де політична нестабільність також була пов’язана з бюджетними питаннями.

Співвідношення боргу до ВВП зростає

Показник боргу до ВВП — ключовий індикатор здатності країн обслуговувати свої зобов’язання — зріс до майже 328%, що на 1,5 процентного пункту більше, ніж роком раніше.

Загальний обсяг державного боргу становить близько 95 трильйонів доларів. При цьому інфляція сповільнюється, а економічне зростання залишається слабким, що ускладнює скорочення боргового навантаження.

Що очікується цього року

IIF прогнозує сповільнення темпів зростання боргу через високу вартість кредитів і глобальну економічну невизначеність.

Однак існує ризик, що державний борг може зрости ще на 5 трлн доларів. Причинами можуть стати:

заклики до бюджетного стимулювання економіки;

збільшення оборонних витрат у Європі;

геополітична нестабільність.

Аналітики також очікують підвищеної волатильності на ринках державних облігацій, особливо в країнах із високою політичною поляризацією.

Ринки, що розвиваються, — у зоні ризику

Близько 65% приросту світового боргу торік припало на країни, що розвиваються. Серед ключових — Китай, Індія, Саудівська Аравія та Туреччина.

У 2026 році цим економікам потрібно рефінансувати рекордні 8,2 трлн доларів боргу, причому приблизно 10% зобов’язань номіновані в іноземній валюті. Це підвищує ризики у разі коливань валютних курсів або відтоку капіталу.

Додаткові виклики: торгівля та зовнішня допомога

У звіті зазначається, що загострення торговельної напруженості та рішення адміністрації Donald Trump щодо заморожування частини зовнішньої допомоги США, включно зі скороченням програм USAID, можуть створити додатковий тиск на ліквідність окремих країн.

Це обмежує їхні можливості залучати зовнішнє фінансування та пролонговувати борги.

Експерти наголошують на важливості зміцнення внутрішніх джерел доходів для підвищення фінансової стійкості. Водночас у деяких країнах, зокрема Кенії та Румунії, спроби підвищити податки викликають суспільне невдоволення та політичні труднощі.

