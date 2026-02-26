0 800 307 555
Міф про «тягар біженців»: українці дали Польщі у 8 разів більше, ніж вони витратили на допомогу

Українці принесли Польщі у 8 разів більше
Українці, які мешкають і працюють у Польщі, згенерували для економіки країни близько 328,6 млрд злотих додаткового ВВП.
Це майже у вісім разів перевищує витрати польського бюджету на підтримку українців та допомогу Україні, які склали 40,3 млрд злотих, пише inpoland.net.pl.
Нагадаємо, в 2024 році внесок українців у ВВП становив 2,7%, що еквівалентно майже 99 млрд злотих додаткового економічного випуску.

Працевлаштування українців

Рівень працевлаштування українців працездатного віку досяг 69%, а податкові надходження та соціальні внески становили близько 18−19 млрд злотих на рік.
Українці зареєстрували понад 70 тисяч підприємств, створивши нові робочі місця та підтримавши внутрішній попит, що додатково зміцнює економіку Польщі.

Міф про «тягар біженців»

Це не відповідає дійсності: присутність українців не призвела до зростання безробіття серед поляків і навіть стимулювала зростання продуктивності та зарплат у регіонах з високою концентрацією українських працівників.

Прогнози

Експерти прогнозують, що до 2030 року внесок українців у польський ВВП може стабілізуватися на рівні близько 3,2% річного ВВП.
Нагадаємо, у вересні 2025 року писали, що польська економіка стала однією із найсильніших в ЄС. Польща стала справжнім гігантом серед 26 країн-членів ЄС: тут зафіксовані найвищі темпи економічного зростання, найсильніша валюта серед ринків, що розвиваються, і найбільші продажі облігацій серед 50 країн.
Як писав Bloomberg, Польща вперше з моменту вступу до ЄС у 2004 році вийшла в лідери континенту за темпами зростання.
Економічний підйом Польщі став доказом ефективності вільного руху товарів, капіталу, послуг і робочої сили всередині єдиного ринку ЄС.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Польща
