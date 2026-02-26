День фінансів: розміри індексації пенсій, пільги на оплату «комуналки», польський держбанк в Україні Сьогодні 17:45

Четвер, 26 лютого. Чому березнева індексація пенсій не зачепить значну частину пенсіонерів, та скільки коштів українці тримають на банківських рахунках.

Індексація пенсій

З 1 березня пенсії та страхові виплати для мільйонів українців буде проіндексовано на 12,1%. Перерахунок відбудеться автоматично та охопить більшість основних видів пенсій, зокрема: пенсії за віком; військові пенсії; пенсії по інвалідності; пенсії у зв’язку з втратою годувальника; спеціальні пенсії колишніх працівників органів місцевого самоврядування; пенсії державних службовців; пенсії наукових працівників.

Також буде проіндексовано мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій.

Водночас, за словами Данила Гетманцева, березнева індексація пенсій не вплине на значну частину пенсіонерів, зокрема тих, хто отримує мінімальну пенсію.

Додамо, що з початку березня 2026 року в Польщі набудуть чинності нові ліміти додаткового доходу для осіб, які отримують дострокові пенсії або пенсії по інвалідності.

Пільги на комунальні послуги

У 2026 році пільги на оплату житлово-комунальних послуг та придбання палива отримають окремі категорії громадян. Пільги надаватимуться за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує рівень доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. Хто матиме право на пільги — розповідаємо тут

Гроші на рахунках українців

Станом на 1 лютого 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 612,9 млрд грн. Це приблизно на 234,6 млрд грн більше, ніж на аналогічний період 2025 року. Вклади у гривні складають 1057,8 млрд грн, а вклади в іноземній валюті — 555,1 млрд грн.

💳 Чотири роки повномасштабної війни з росією стали справжнім викликом для української банківської системи та тестом на вміння швидко орієнтуватися на нагальні потреби клієнтів. Одним з актуальних запитів з боку юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стала наявність можливості відкрити рахунок онлайн, без обов’язкових відвідин відділення банку.

Finance.ua вирішив проаналізувати пропозиції, які діють на ринку банківських послуг на початку 2026 року:

Новий банк в Україні

Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію Угоди між урядами України та Польщі щодо діяльності Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на території України. Вона передбачає можливість надання уряду, державним і приватним установам фінансової й технічної допомоги, зокрема у формі позик та інших фінансових інструментів для реалізації проєктів з відновлення та розвитку України.

Міфи про «тягар біженців»

Українці, які мешкають і працюють у Польщі, згенерували для економіки країни близько 328,6 млрд злотих додаткового ВВП. Це майже у вісім разів перевищує витрати польського бюджету на підтримку українців та допомогу Україні, які склали 40,3 млрд злотих.

Крім того, чеський бізнес попереджає про наслідки відтоку українців. Станом на лютий 2026 року у Чехії працюють близько 170 тисяч українців, а бюджет країни отримує значні надходження від праці українців.

Індекс економіки здорового глузду

Міжнародний Інститут Свободи (ILI) представив оновлений Індекс економіки здорового глузду 2026 — рейтинг, який оцінює якість економічної політики урядів та адекватність їхніх рішень з точки зору базових аксіом розвитку. За підсумками цього року Україна набрала 24 бали, знизилася з 89-го на 95-те місце та залишилася у четвертій групі країн.

Країна перебуває у четвертій групі — групі «рідкісних проявів розуму», тобто в зоні, де окремі рішення можуть бути раціональними, але системна якість політики залишається слабкою.

Як сказано в звіті Європейського банку реконструкції та розвитку, Україна зберігає макроекономічну стабільність, незважаючи на війну росії проти країни. Зростання реального ВВП, повільне на початку року, прискорилося до 3,0% до кінця 2025 року, що дає показник за весь рік у 2,0%.

Доступність житла для різних професій

Підрахунки ЛУН та Work.ua свідчать , що в більш безпечних регіонах України купівля власного житла стає економічно недосяжною для багатьох професій. Так, для менеджера з продажу квартира в Харкові «коштує» 2,6 річної зарплати, тоді як у Львові чи Ужгороді — понад 6 років роботи. Для представників низькооплачуваних професій ситуація критична. Прибиральникам у Києві доведеться відкладати весь річний дохід 14 років, у Львові — понад 15 років. Фактично без сторонньої підтримки це недосяжна мета.

Рекордний світовий борг

Глобальний борг досяг нового історичного максимуму — 318 трлн доларів. Вперше з 2020 року зросло й співвідношення боргу до світового ВВП. Причиною називають уповільнення економічного зростання та високий рівень державних запозичень. За рік світовий борг збільшився на 7 трлн доларів.

