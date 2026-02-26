Індекс економіки здорового глузду-2026: на якому місці Україна Сьогодні 12:03

Міжнародний Інститут Свободи (ILI) представив оновлений Індекс економіки здорового глузду 2026 — рейтинг, який оцінює якість економічної політики урядів та адекватність їхніх рішень з точки зору базових аксіом розвитку.

За підсумками цього року Україна набрала 24 бали, знизилася з 89-го на 95-те місце та залишилася у четвертій групі країн.

Індекс економіки здорового глузду — унікальна для України розробка, яка дає змогу оцінити своєрідний «економічний IQ» державного управління.

Хто у списку

Загалом до Індексу 2026 року увійшли 144 країни, які було структуровано на 5 груп за підсумковими балами.

Україна отримала 581 бал, погіршивши результат на 24 бали у порівнянні з попереднім роком. У підсумковому ранжуванні вона опинилася між Руандою та Гамбією.

Країна перебуває у четвертій групі — групі «рідкісних проявів розуму», тобто в зоні, де окремі рішення можуть бути раціональними, але системна якість політики залишається слабкою.

«Для України цей індекс — це насамперед діагноз, адже ми перебуваємо на 95-му місці зі 144 країн, у групі з рідкісними проявами розуму в економічній політиці, і це сигнал, що до економіки треба ставитися значно серйозніше навіть під час війни. Якщо ми хочемо бути конкурентними щодо країн Центральної та Західної Європи, залучати капітал, інвестиції та робочі місця, то маємо не посилювати помилкові податкові й регуляторні рішення, а робити інститути привабливішими й послідовно змінювати економічну політику», — наголосив президент Міжнародного інституту свободи Ярослав Романчук.

Що це дає

Індекс економіки здорового глузду є агрегатним показником, побудованим на основі 15 аксіом (наприклад, що краще бути вільним, ніж невільним; багатим, ніж бідним; здоровим, ніж хворим) і шести міжнародних індексів, які охоплюють ключові параметри розвитку держави.

Серед них — свобода людини, економічна свобода, захист прав власності, верховенство права, процвітання та інноваційність.

Також згадувались діловий клімат, конкуренція, якість державного управління, соціальний захист, довкілля та інфраструктура як складові логіки оцінювання.

Хто в лідерах

Новим лідером рейтингу стала Швейцарія, яку в ILI називають прикладом уряду, орієнтованого на науку, факти та якісну оцінку потенціалу країни.

У трійці лідерів — Ірландія, яка піднялася одразу на 5 позицій. У топ-10 погіршили позиції Фінляндія, Нова Зеландія, Нідерланди та Швеція, тоді як Люксембург і Австралія покращили результати. США та Німеччина, за повідомленням ILI, зберегли свої місця.

Швейцарія, Данія та Ірландія як прикладах держав, де високі позиції в індексі корелюють із якістю життя, інституційною стабільністю та довгостроковим економічним зростанням.

Про це Нагадаємо, Україна зберігає макроекономічну стабільність, незважаючи на війну росії проти країни.Про це йдеться в останньому виданні економічного звіту Європейського банку реконструкції та розвитку.

Зростання реального ВВП, повільне на початку року, прискорилося до 3,0% до кінця 2025 року, що дає показник за весь рік у 2,0%. У опублікованому звіті змінено припущення, на якому базується прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році.

Якщо війна триватиме протягом 2026 року, банк тепер прогнозує, що реальний ВВП України зросте:

на 2,5% цього року,

у 2027 році — до 4%.

У попередньому звіті передбачалося припинення вогню та виграш від післявоєнної відбудови, що дозволило прогнозувати зростання у 2026 році на рівні 5%.

