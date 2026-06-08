Міненерго виявило порушення у діяльності Волиньвугілля Сьогодні 16:12 — Казна та Політика

Під час аудиту діяльності ДП «Волиньвугілля» виявлено низку порушень, зокрема, щодо розпорядження майном та виплати зарплат шахтарям.

«Результати показали: державне підприємство роками працювало в інтересах окремих груп, а не держави та шахтарів. Й поки борги із заробітної плати працівників зростали, з підприємства вибувало стратегічне майно, здійснювалися сумнівні операції з обладнанням, а контроль за вугільною продукцією був фактично втрачений», — наголосили у міністерстві.

Серед виявлених порушень — продаж критично важливого обладнання шахти «Бужанська» за заниженими цінами та непрозорими схемами. У 2024 році шахта продала за 3,3 млн грн обладнання, на придбання та ремонт якого держава витратила 10,6 млн грн. У торгах брали участь дві приватні компанії, пов’язані між собою через одну й ту саму особу. Шахта наразі повністю залежна від приватної структури, на обладнанні якої працює.

Крім того, у Волиньвугіллі виявили понад 14 вагонів необлікованого вугілля на суму понад 5 млн грн. Відповідальні особи відмовилися підписувати акт перевірки та давати пояснення. Поруч працює мобільна збагачувальна установка приватної структури, що обробляє вугілля прямо на місці, та розташований породний відвал, викуплений тією ж компанією, що придбала обладнання шахти «Бужанська».

За документами, приватний бізнес орендував на шахті 400 кв. метрів, фактично використовував утричі більше.

Під час аудиту також були зафіксовані безпідставні виплати керівному складу у той час, коли була заборгованість перед шахтарями й фінансовий стан підприємства погіршувався.

«Так, надбавки за інтенсивність праці апарату управління становили 2,46 млн грн. Понад 1,4 млн грн спрямовано на оплату дистанційної роботи працівників без підтвердження виконаних робіт, а ще 400 тис. грн — нарахували та сплатили директору та бухгалтеру санаторію „Шахтар“ упродовж двох років після продажу цього об’єкта», — повідомляє Міненерго.

Пи цьому на початок травня цього року заборгованість по заробітній платі підприємства вже становить понад 137 млн грн.

«Ми вже відновлюємо контроль над підприємством, змінили керівництво та забезпечили гарантований збут вугілля для державної генерації. Здійснюються заходи щодо погашення заборгованості із заробітної плати та оздоровлення підприємства», — підкреслили у міністерстві.

Укрінформ За матеріалами:

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